Metsul prevé "días otoñales" por masa de aire frío que llega esta semana: cómo podría impactar en Uruguay

El organismo meteorológico brasileño Metsul informó que una masa de aire frío llegará en la segunda mitad de esta semana al sur y sureste de Brasil, con un descenso térmico que se sentirá especialmente en Rio Grande do Sul , estado fronterizo con Uruguay .

Según el análisis, el cambio comenzará con el avance de un frente frío entre el martes 24 y el miércoles 25 , que provocará aumento de nubosidad, lluvias y posibles tormentas aisladas en el sur brasileño. El sistema estará acompañado por un centro de baja presión y luego por el ingreso de un área de alta presión desde la Patagonia argentina hacia el Atlántico Sur.

Entre el miércoles y el jueves, la baja presión se profundizará sobre el océano y dará lugar a un pequeño ciclón no intenso en el Atlántico Sur , lejos de la costa. Este proceso empujará el aire más frío hacia el norte, consolidando el ingreso de la masa fría en la región.

MetSul señala que el aire frío comenzará a sentirse con mayor intensidad desde el jueves 26 y viernes 27 , con condiciones más típicas de comienzos de otoño. Se trata de una masa de aire de trayectoria predominantemente marítima , habitual en verano, por lo que no se esperan temperaturas invernales extremas.

En la región de Campanha, fronteriza con Uruguay, y en el sur de Rio Grande do Sul, las mínimas podrían ubicarse entre 10 °C y 13 °C hacia el viernes y el fin de semana. En la mayor parte del estado gaúcho se prevén registros cercanos o inferiores a 15 °C en las mañanas más frías.

frio2202b.jpg

Este escenario implica un alivio del calor, con tardes más agradables y noches más frescas, aunque el episodio sería de corta duración y las temperaturas tenderían a subir nuevamente a comienzos de la próxima semana.

Un descenso moderado y menor al de enero

Metsul remarca que esta incursión fría será menos intensa que la primera del año, ocurrida a comienzos de enero, cuando se registraron heladas y temperaturas cercanas a 0 °C en zonas altas de Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

En esta ocasión no se prevén registros tan extremos. El descenso térmico será moderado y más notorio en las máximas diurnas que en las mínimas nocturnas, especialmente en el sureste de Brasil.

Dado que el enfriamiento alcanzará el sur gaúcho, la evolución de este sistema será seguida de cerca en Uruguay, en particular en las zonas del norte y este del país, por su proximidad con el área donde se proyectan las temperaturas más bajas.