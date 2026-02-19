Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
lluvia ligera
Viernes:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / ALERTA

"Alto riesgo de clima severo": Metsul advierte a Uruguay por "tormentas de viento aisladas, incluso destructivas"

Metsul indicó que este sistema, alimentado por aire extremadamente cálido, avanzará primero sobre Uruguay antes de impactar en el sur de Brasil

19 de febrero 2026 - 8:13hs
vendavales1902

La fuerte inestabilidad atmosférica que avanza desde Argentina generó una alerta por alto riesgo de tormentas severas y vientos intensos en el sur de Brasil y en Uruguay, según advirtió Metsul.

Las áreas de tormenta que afectaron el centro de Argentina “se moverán hacia el norte de Uruguay” y posteriormente ingresarán en territorio brasileño entre la madrugada y la mañana de este jueves, agregó el organismo meteorológico brasileño.

Tormentas avanzan desde Argentina hacia Uruguay

El informe señala que durante la noche del miércoles “fuertes a intensas áreas de inestabilidad se desplazaron por el centro de Argentina”, donde provocaron tormentas severas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Más noticias
segundo tornado en brasil: metsul advierte por condiciones favorables para eventos de vientos severos
CLIMA

Segundo tornado en Brasil: Metsul advierte por "condiciones favorables para eventos de vientos severos"

metsul advierte por masa de aire frio que trae condiciones tipicas de otono: como afecta a uruguay
CLIMA

Metsul advierte por masa de aire frío que trae "condiciones típicas de otoño": cómo afecta a Uruguay

En Santa Fe, videos difundidos en redes sociales mostraron camiones volcados por violentas ráfagas de viento en la Ruta 9, a la altura de Cañada de Gómez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoNacho/status/2024299436747247939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024299436747247939%7Ctwgr%5E770ccfd6a2e5a0bf903e0098d32e011af554bdb3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmetsul.com%2Frisco-elevado-de-vendavais-intensos-com-danos-no-rio-grande-do-sul%2F&partner=&hide_thread=false

Metsul indicó que este sistema convectivo, alimentado por aire extremadamente cálido, avanzará primero sobre el norte de Uruguay antes de impactar en el sur de Brasil. La consultora sostuvo que existe “alto riesgo de clima severo” en el desplazamiento del frente.

La inestabilidad está asociada a un sistema de onda corta que interactúa con una masa de aire muy caliente instalada en el interior del continente, vinculada a una “burbuja de calor” sobre Paraguay y el norte argentino, donde se registraron temperaturas superiores a los 40 °C.

Alerta por vendavales y lluvias intensas en la frontera

De acuerdo con el reporte, en Rio Grande do Sul existe “alto riesgo de fuertes lluvias localmente, especialmente en zonas fronterizas con Uruguay”, donde se esperan grandes volúmenes en cortos períodos, con potencial de inundaciones repentinas.

Sin embargo, la mayor preocupación es el viento. Metsul advirtió que los modelos meteorológicos proyectan “vientos cercanos y superiores a 100 km/h en varios puntos de la mitad oeste” del estado brasileño, con ráfagas que “podrían alcanzar 120 km/h o más en algunos sectores”.

Por ese motivo, el organismo emitió una alerta por “riesgo de fuertes vientos, algunos de los cuales podrían ser aislados y causar daños”. Incluso, no se descartan “tormentas de viento aisladas, incluso destructivas”.

El desplazamiento de estas tormentas mantiene bajo vigilancia a la región, especialmente en la franja fronteriza con Uruguay, donde la evolución del sistema podría generar condiciones de inestabilidad en las próximas horas.

Embed

Temas:

Metsul Uruguay Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacho Álvarez
TELEVISIÓN

El nombre del nuevo programa de Nacho Álvarez lo enfrentó otra vez con Canal 4: "La frase había sido creada por mí hace 14 años"

Lilián Abracinskas y Javier García
POLÉMICA

Senadora Lilián Abracinskas pidió disculpas a Javier García por compartir información "que resultó sesgada" sobre su patrimonio

Rambla de Punta Colorada. (Archivo)
URUGUAY

Orgullo en ranking: el único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo

Meteorólogos pronosticaron como estará el clima el resto de la semana
PRONÓSTICO

Meteorólogos anunciaron lluvias para este jueves: así será el panorama climático rumbo al fin de semana, según expertos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos