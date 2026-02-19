"Alto riesgo de clima severo": Metsul advierte a Uruguay por "tormentas de viento aisladas, incluso destructivas"

La fuerte inestabilidad atmosférica que avanza desde Argentina generó una alerta por alto riesgo de tormentas severas y vientos intensos en el sur de Brasil y en Uruguay , según advirtió Metsul .

Las áreas de tormenta que afectaron el centro de Argentina “ se moverán hacia el norte de Uruguay ” y posteriormente ingresarán en territorio brasileño entre la madrugada y la mañana de este jueves, agregó el organismo meteorológico brasileño.

El informe señala que durante la noche del miércoles “ fuertes a intensas áreas de inestabilidad se desplazaron por el centro de Argentina ”, donde provocaron tormentas severas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

En Santa Fe, videos difundidos en redes sociales mostraron camiones volcados por violentas ráfagas de viento en la Ruta 9, a la altura de Cañada de Gómez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoNacho/status/2024299436747247939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024299436747247939%7Ctwgr%5E770ccfd6a2e5a0bf903e0098d32e011af554bdb3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmetsul.com%2Frisco-elevado-de-vendavais-intensos-com-danos-no-rio-grande-do-sul%2F&partner=&hide_thread=false #URGENTE| Ruta 9 altura Cañada de Gomez (Santa Fe) varios camiones volcados por las violentas ráfagas. Hace instantes.

Video cred autor. pic.twitter.com/cCJLAt6LdD — Nacho López Amorín (@MeteoNacho) February 19, 2026

Metsul indicó que este sistema convectivo, alimentado por aire extremadamente cálido, avanzará primero sobre el norte de Uruguay antes de impactar en el sur de Brasil. La consultora sostuvo que existe “alto riesgo de clima severo” en el desplazamiento del frente.

La inestabilidad está asociada a un sistema de onda corta que interactúa con una masa de aire muy caliente instalada en el interior del continente, vinculada a una “burbuja de calor” sobre Paraguay y el norte argentino, donde se registraron temperaturas superiores a los 40 °C.

Alerta por vendavales y lluvias intensas en la frontera

De acuerdo con el reporte, en Rio Grande do Sul existe “alto riesgo de fuertes lluvias localmente, especialmente en zonas fronterizas con Uruguay”, donde se esperan grandes volúmenes en cortos períodos, con potencial de inundaciones repentinas.

Sin embargo, la mayor preocupación es el viento. Metsul advirtió que los modelos meteorológicos proyectan “vientos cercanos y superiores a 100 km/h en varios puntos de la mitad oeste” del estado brasileño, con ráfagas que “podrían alcanzar 120 km/h o más en algunos sectores”.

Por ese motivo, el organismo emitió una alerta por “riesgo de fuertes vientos, algunos de los cuales podrían ser aislados y causar daños”. Incluso, no se descartan “tormentas de viento aisladas, incluso destructivas”.

El desplazamiento de estas tormentas mantiene bajo vigilancia a la región, especialmente en la franja fronteriza con Uruguay, donde la evolución del sistema podría generar condiciones de inestabilidad en las próximas horas.