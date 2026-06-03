El fenómeno que está frenando las lluvias: Metsul explicó que gran sistema de alta presión domina el clima en Uruguay

Un extenso sistema de alta presión instalado sobre el océano Atlántico está condicionando el tiempo en Uruguay y buena parte del Cono Sur. Según reportó el servicio meteorológico brasileño Metsul , el centro de altas presiones se ubica al este de Argentina y Uruguay y continuará fortaleciéndose durante las próximas horas.

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Actualmente, el sistema presenta una presión cercana a los 1030 hectopascales (hPa) , aunque los modelos meteorológicos proyectan que podría alcanzar los 1035 hPa , un valor considerado elevado para esta región y época del año.

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El fenómeno favorece condiciones de tiempo estable en gran parte del territorio uruguayo. Este tipo de sistemas suele inhibir la formación de nubes y precipitaciones , por lo que se asocia a jornadas con mayor presencia de sol, escasas lluvias y amplitud térmica entre el día y la noche.

Además, el fenómeno contribuye a que las temperaturas mínimas desciendan durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas del interior, mientras que las máximas se recuperan durante la tarde gracias a la mayor presencia de radiación solar.

Durante los próximos días se espera que el sistema continúe dominando las condiciones atmosféricas sobre Uruguay, manteniendo un escenario de relativa estabilidad.

Por qué una alta presión genera buen tiempo

Los sistemas de alta presión se caracterizan por el descenso del aire desde niveles superiores de la atmósfera hacia la superficie, un proceso conocido como subsidencia.

Este movimiento dificulta la formación de nubes de desarrollo vertical y reduce las posibilidades de lluvias o tormentas. Como consecuencia, suelen registrarse períodos de tiempo seco y estable.

La situación es opuesta a la de los sistemas de baja presión, donde el aire asciende, favoreciendo la formación de nubosidad, precipitaciones e inestabilidad atmosférica.