Frente Amplio y oposición llegaron a un acuerdo para designar a Álvaro Franca como ministro de la Suprema Corte de Justicia

Pese a que las negociaciones entre oficialismo y oposición por designación de cargos en organismos de contralor estaban trancadas y no se lograban destrabar, esta semana los parlamentarios lograron un acuerdo importante para designar al juez Álvaro Franca Nebot para que sea designado ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Fuentes parlamentarias dijeron a El Observador que lograron ponerse de acuerdo y destacaron que esto pasó por primera vez en mucho tiempo. Según informó Eduardo Preve en X y las fuentes confirmaron habrá asamblea general el viernes para votar a Franca que asumirá en el cargo que dejó Tabaré Sosa, quien cesó el 10 de marzo.

Franca Nebot se desempeña como ministro de Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno y antes estuvo en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno.

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La Constitución establece que los ministros deben ser designados por dos tercios de la Asamblea General y pasados 90 días de la vacancia sin acuerdo político, asume automáticamente el ministro del Tribunal de Apelaciones con mayor antigüedad en el cargo.

En este caso la ministra con mayor antiguedad en el cargo era la ministra de un tribunal de famlilia, María del Carmen Díaz Sierra pero su designación generó inquietuad en los actuales miembros de la corporación por el perfil de la colega. Esa preocupación llegó al sistema político y fue lo que abrió la posibilidad de negociar el acuerdo que finalmente se concretó.

Según había informado el semanario Búsqueda, Díaz Sierra ha respaldado en sus fallos posiciones que fueron cuestionadas.

Se generará otra vacante próximamente, ya que la ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) Selva Klett cesó en su cargo el 1 de abril. En ese caso, los parlamentarios tienen tiempo para discutir a quién asignan hasta el 1 de julio.