Bergara sumó el apoyo de 10 grupos del FA y llamó a "pelear en los barrios y las redes" en momentos de "aprobación históricamente baja" de Orsi y la IM

Con el objetivo de fortalecer la tercera vía dentro del Frente Amplio ante el liderazgo del MPP y el Partido Comunista, el seregnismo se reunió este jueves en la noche para un acto político de bienvenida a nuevos sectores.

El anfitrión del "brindis" fue el líder del espacio, María Bergara, que agradeció el apoyo a su gestión en la Intendencia de Montevideo y dio el recibimiento a esta decena de espacios al denominado "Encuentro Seregnista". Los grupos que se unieron son: Grupo PAÍS lista 52, la lista 5005, La Patriada, Corriente Progresista Independiente, Fuerza 939 Montevideo, Movimiento del Sur 817, MAS Movimiento Alternativa Socialista 959, MS Movimiento Socialista, Liga Federal Montevideo e Independientes FA (grupo de Glenda Rondan).

Bergara sostuvo que la aprobación a su gestión "va a aumentar" a medida que avance su programa de gobierno

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"Estamos con la perspectiva de fortalecernos para contribuir de mejor manera al FA. Construir un espacio que incida en el funcionamiento de la fuerza política y en los gobiernos" , dijo Bergara en su discurso, y llamó a "ir todos bajo la misma bandera" a las elecciones del FA, que aún no tienen fecha definida.

En el acto en la sede de Daecpu (Bella Vista) dijeron presentes unas 200 personas, incluídos alcaldes, directores de la Intendencia de Montevideo, la senadora Liliam Kechichian y el exministro de los gobiernos de Tabaré Vázquez Víctor Rossi, que en las pasadas elecciones departamentales lideró la lista de ediles de la lista 939 en Canelones.

El intendente reconoció que el "panorama (político) es complejo", con "niveles de aprobación del gobierno nacional y del gobierno departamental históricamente bajos". Las últimas cifras son casi idénticas para el presidente Yamandú Orsi y Bergara: según Equipos, Orsi tiene 53% de desaprobación y 26% de aprobación y el intendente tiene 52% de desaprobación y 26% de aprobación.

"Tenemos una dificultad en particular dentro del Frente Amplio: también los niveles de aprobación son históricamente bajos entre quienes votaron al Frente Amplio. Es un dato de la realidad que nos podemos soslayar", dijo, aunque consideró que la situación sería "mucho más preocupante" si el "bajón de aprobación" fuera "fruto de que se le está errando en las políticas".

"No es el diagnóstico que hacemos. No creemos que la caída en la aprobación se deba a que estamos yendo en dirección equivocada. Hay otros factores", dijo, y mencionó el "desgaste" por ser el octavo periodo consecutivo en Montevideo y la "inmediatez" que reclama la sociedad. "Está la expectativa de mejorar la basura, de mejorar la movilidad, pero son cambios estructurales que no se realizan de un día para el otro", dijo.

En este sentido, Bergara llamó a los militantes de los 18 sectores que integran el grupo a "inundar los territorios, los municipios, los comités" para "explicar los procesos y recibir las demandas y las críticas".

Este trabajo, consideró, también se debe hacer "en las redes": "Es un núcleo chico, pero sabemos que las redes siempre tienen incidencia. (...) Tenemos la responsabilidad de salir a los barrios, de dar pelea en las redes para mostrar los avances de un gobierno frenteamplista en Uruguay, en Montevideo, en Canelones, en Río Negro y en Lavalleja".