Reestructura en la IM: Bergara aseguró que TV Ciudad seguirá funcionando "le moleste a quien le moleste"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó este martes que TV Ciudad continuará funcionando y aclaró que la reestructura impulsada dentro de la Intendencia no implica el cierre del canal ni la eliminación de sus funciones , sino un cambio en la modalidad de contratación de algunos cargos jerárquicos .

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Cinco sentidos (Canal 5), luego de la polémica generada por un proyecto enviado por la comuna a la Junta Departamental , que propone suprimir 14 cargos gerenciales en distintas dependencias, siete de ellos vinculados a TV Ciudad .

"TV Ciudad va a seguir estando, le moleste a quien le moleste" , afirmó Bergara al ser consultado sobre la iniciativa. El intendente explicó que "obviamente va a seguir habiendo" responsables en las distintas áreas alcanzadas por la reestructura, tanto en el canal como en otras dependencias de la División Cultura .

TV Ciudad televisará los desfiles de Carnaval, Samba y Llamadas, que se verán por aire además de streaming

Según detalló, la propuesta no elimina las funciones , sino que modifica la naturaleza administrativa de esos puestos . "La eliminación es de esos cargos, como cargos de línea administrativa. Van a pasar a ser cargos en base a llamados abiertos y con formas de contratación diferentes ", señaló.

En ese sentido, explicó que los cargos dejarán de integrar la estructura burocrática permanente para pasar a un régimen similar al que ya existe en otros ámbitos de la Intendencia, como la Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica o el Museo Juan Manuel Blanes, donde las designaciones se realizan mediante convocatorias abiertas y contratos por plazo determinado.

"No es que desaparezcan los cargos, sino que se quitan de la línea burocrática y pasan a ser cargos que se encaran como en otros ámbitos similares", sostuvo.

Bergara también descartó que la medida tenga como objetivo un ahorro inmediato para la comuna. Según explicó, el cambio apunta a dotar de mayor flexibilidad a funciones que, por sus características, requieren mecanismos de contratación distintos a los de la carrera administrativa.

¿De qué trata la reestructura propuesta por la Intendencia?

Además de la modificación en la forma de contratación de cargos jerárquicos en TV Ciudad, la reestructura prevé la eliminación de otros cargos gerenciales en áreas como Bibliotecas y Letras, el Jardín Botánico, el Parque Villa Dolores, Parques Protegidos, el Planetario y sectores de Desarrollo Urbano.

En el caso de TV Ciudad, la propuesta alcanza las jefaturas de postproducción, coordinación técnica de exteriores, coordinación de programación, proyectos, tráfico, comunicaciones y plataformas digitales, además del laboratorio de investigación y contenidos transmedia.

La discusión sobre el futuro del canal cobró especial relevancia en los últimos días, luego de que la senadora nacionalista Graciela Bianchi manifestara públicamente que "hay que cerrar TV Ciudad", tras una conferencia de prensa de la Coalición Republicana en la que intervino un periodista del medio.