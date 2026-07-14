Álvaro Rodríguez fue confirmado como nuevo jugador del Bournemouth de Inglaterra: "Jugar la Premier League ha sido un sueño desde que era un niño"

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez se convirtió en nuevo jugador del Bournemouth de Inglaterra , con el que jugará la Premier League en la temporada 2026/2027.

El atacante de 22 años, que jugó en la última temporada en el Elche de LaLiga de España, fue fichado por los "Cherries" por € 25 millones más € 5 millones en bonos y complementos.

Por el pase, Real Madrid , club en el que se formó y debutó en Primera división, recibirá € 12.5 millones por la cláusula de venta y otros €2.5 millones por bonos y objetivos.

Rodríguez fue presentado en las redes sociales del equipo en las primeras horas del martes, con un video que muestra los pasajes del delantero por Real Madrid, Getafe y Elche , además de la selección uruguaya , con la que disputó el Sudamericano Sub 20 de 2023.

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El uruguayo Álvaro Rodríguez, hijo del ex Peñarol Coquito Rodríguez, cambia de liga en una millonaria transferencia que le dejará buenos ingresos a Real Madrid

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En una entrevista con los medios oficiales de su nuevo club, Rodríguez destacó el "gran privilegio" de jugar en el Bournemouth y en la Premier League, uno de sus sueños que comenzará a cumplir este martes, que además es el día de su cumpleaños.

"Ha sido un sueño desde que era un niño. Cuando mi agente me dijo que el Bournemouth estaba interesado, no lo podía creer. Todo lo que he vivido hasta ahora me ha preparado para este próximo capítulo, y ahora quiero seguir mejorando y mostrar lo que puedo hacer", expresó el uruguayo.

El director deportivo del club, Tiago Pinto, valoró que "para alguien tan joven, Álvaro ya tiene una gran experiencia en el alto nivel y viene de jugar un rol importante en el Elche". "Creemos que tiene un sobresaliente linaje y un enorme potencial, además de ser capaz de generar un impacto inmediato mientras nos preparamos para una emocionante campaña que incluye competencia europea", agregó.

Además de disputar la temporada de la Premier, Bournemouth jugará la fase de liga UEFA Europa League, en lo que será la primera competencia europea en la historia del club.