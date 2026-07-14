Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MERCADO DE PASES

Álvaro Rodríguez fue confirmado como nuevo jugador del Bournemouth de Inglaterra: "Jugar la Premier League ha sido un sueño desde que era un niño"

"Todo lo que he vivido hasta ahora me ha preparado para este próximo capítulo", afirmó el uruguayo de 22 años, proveniente del Elche de España

14 de julio de 2026 13:11 hs
Álvaro Rodríguez en su presentación como jugador del Bournemouth

Álvaro Rodríguez en su presentación como jugador del Bournemouth

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez se convirtió en nuevo jugador del Bournemouth de Inglaterra, con el que jugará la Premier League en la temporada 2026/2027.

El atacante de 22 años, que jugó en la última temporada en el Elche de LaLiga de España, fue fichado por los "Cherries" por € 25 millones más € 5 millones en bonos y complementos.

Por el pase, Real Madrid, club en el que se formó y debutó en Primera división, recibirá € 12.5 millones por la cláusula de venta y otros €2.5 millones por bonos y objetivos.

Rodríguez fue presentado en las redes sociales del equipo en las primeras horas del martes, con un video que muestra los pasajes del delantero por Real Madrid, Getafe y Elche, además de la selección uruguaya, con la que disputó el Sudamericano Sub 20 de 2023.

El uruguayo Álvaro Rodríguez, hijo del ex Peñarol Coquito Rodríguez, cambia de liga en una millonaria transferencia que le dejará buenos ingresos a Real Madrid

El plan para hacer de Diego Forlán algo más que un crack como futbolista: la sub 20, la mayor y el Mundial 2030

En una entrevista con los medios oficiales de su nuevo club, Rodríguez destacó el "gran privilegio" de jugar en el Bournemouth y en la Premier League, uno de sus sueños que comenzará a cumplir este martes, que además es el día de su cumpleaños.

"Ha sido un sueño desde que era un niño. Cuando mi agente me dijo que el Bournemouth estaba interesado, no lo podía creer. Todo lo que he vivido hasta ahora me ha preparado para este próximo capítulo, y ahora quiero seguir mejorando y mostrar lo que puedo hacer", expresó el uruguayo.

El director deportivo del club, Tiago Pinto, valoró que "para alguien tan joven, Álvaro ya tiene una gran experiencia en el alto nivel y viene de jugar un rol importante en el Elche". "Creemos que tiene un sobresaliente linaje y un enorme potencial, además de ser capaz de generar un impacto inmediato mientras nos preparamos para una emocionante campaña que incluye competencia europea", agregó.

Además de disputar la temporada de la Premier, Bournemouth jugará la fase de liga UEFA Europa League, en lo que será la primera competencia europea en la historia del club.

Las más leídas

Hallan muerto al árbitro Rob Dieperink, de 38 años, que estuvo en la lista del Mundial 2026 pero fue apartado tras ser detenido en Reino Unido

Nicolás "Diente" López fue presentado en Platense tras su desvinculación de Nacional; mirá hasta cuándo firmó

El plan para hacer de Diego Forlán algo más que un crack como futbolista: la sub 20, la mayor y el Mundial 2030

Los duros descargos de Léo Coelho y el pedido por una deuda millonaria al club Amazonas tras su insólita desvinculación del club brasileño

Temas

Álvaro Rodríguez Premier League Bournemouth Inglaterra

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos