El Día del Carnicero, la huelga del 65 y la vigencia de un comercio donde "es jugar y cobrar"

" Cuando alguien tiene que hacer un asado para quedar bien , con la familia, los amigos o por un tema de trabajo, lo mejor que le puede pasar es tener un carnicero amigo... ser cliente de una carnicería tradicional, de barrio, porque eso es jugar y cobrar ", afirmó Rafael Rodríguez, directivo de la Unión de Vendedores de Carne (UVC) .

Rodríguez hizo ese comentario a El Observador este martes 14 de julio , un día especial para esta actividad comercial, dado que se conmemora en Uruguay el "Día del Carnicero" .

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La fecha tiene un por qué: fue cuando en 1965 se levantó una huelga de carniceros que duró más de un mes, protesta que significó un fuerte impacto social por la relevancia de la carne en Uruguay, obteniéndose como logro de los comerciantes (tuvieron el apoyo de industrias) incrementar el margen de rentabilidad en la venta de un alimento que estaba tarifado desde un insuficiente 8% a un razonable 12%.

Más de medio siglo en la carnicería

Rafael Rodríguez es uno de los carniceros más experientes en Uruguay.

Su padre comenzó a llevarlo al local cuando tenía 13 años y hoy tiene 67, así que lleva más de medio siglo "atrás del mostrador", con 49 años haciendo los aportes correspondientes.

Si bien es la segunda generación familiar al frente de la carnicería (Mercado de Carnes Garzón Frig), donde sigue los pasos de sus padres que compraron esa carnicería justo cuando Rafael nació, ese comercio se estableció mucho antes, en 1903.

El carnicero tiene muchas ventajas para el consumidor de carnes, afirmó: "Está preparado para darle al cliente el mejor consejo, decirle cuál es la carne y cuál el corte más apropidado según lo que quiera hacer en la casa, además le cuida el bolsillo porque le vende lo que precisa en cantidad y calidad y le da siempre un producto cuidado, fresco, nutritivo, sabroso... un carnicero de ley nunca te va a dejar mal parado".

"Cuando yo era chico me acuerdo que a la carnicería llegaban los gurises con el palelito del padre o de la madre con el pedido y se llevaban siempre lo mejor, esa confianza, porque pasan las generaciones, se mantiene intacta... la carnicería tiene ese valor, hay como una identidad en el barrio... la gente habla 'de mi carnicero'... capaz es algo parecido con el panadero, con el pastero", destacó.

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Otro aspecto trascendente, mencionó, es que "es una profesión preciosa para aprenderla, quererla y defenderla, un joven que aprenda y le ponga cariño, que sea responsable... tiene trabajo para toda la vida y perfectamente haciendo las cosas bien arranca de empleado y termina de dueño".

Rodríguez recordó que hace algunos años, incluso él fue uno de los docentes, los carniceros daban clases en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

"Acá, en Uruguay, el que aprende en una carnicería queda capacitado para trabajar en cualquier parte del mundo porque nadie mejor que un carnicero uruguayo para saber cortar, para aprovechar la carne, para presentarla y dársela a la gente", afirmó.

El carnicero uruguayo es un profesional de la carne y no hay nadie en el mundo que tenga ese talento El carnicero uruguayo es un profesional de la carne y no hay nadie en el mundo que tenga ese talento

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El homenaje del INAC

En el marco del Día del Carnicero, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que "se homenajea a las miles de personas que, con profesionalismo, conocimiento y cercanía con sus clientes, cumplen un rol fundamental en la cadena cárnica uruguaya".

Las carnicerías, se indicó, "son fuente de trabajo para miles de personas en todo el territorio pero además, los carniceros y carniceras cumplen un importante rol social al ser los guardianes de una oficio que se transmite de generación en generación y cumplen una importante función educativa en relación a los tipos de carnes, cortes y diferentes formas de preparación parar aprovecharlos al máximo".

Con motivo de esta fecha, el INAC presentó un video institucional que reconoce "el compromiso diario de los carniceros y carniceras, protagonistas de un oficio que constituye el vínculo directo entre la cadena cárnica y los consumidores".

Hay 2.260 carnicerías en Uruguay

Actualmente, informó el INAC, Uruguay cuenta con 2.260 carnicerías habilitadas, distribuidas en todo el país: 652 en Montevideo y 1.608 en el interior, reflejando la importancia de este rubro tanto en las grandes ciudades como en las localidades más pequeñas.

Además de su tarea de registro, habilitación y control, el INAC desarrolla distintas acciones para fortalecer al sector y acompañar a quienes apuestan por la formalidad.

Entre ellas se destacan líneas de crédito para la mejora de infraestructura y equipamiento, capacitaciones gratuitas para operarios y comerciantes, y asesoramiento técnico durante todo el proceso de habilitación, con el apoyo de escribanos, arquitectos, auditores y otros profesionales especializados.

En los últimos años, cientos de carniceros de todo el país participaron en las capacitaciones impulsadas por el Instituto Nacional de Carnes, incorporando herramientas sobre buenas prácticas de manipulación e higiene, conocimiento del producto y atención al cliente.

En este Día del Carnicero, el INAC reconoce a quienes, con dedicación, compromiso y cercanía, construyen confianza todos los días detrás del mostrador y desempeñan un papel esencial en el abastecimiento de carne a la población. En este Día del Carnicero, el INAC reconoce a quienes, con dedicación, compromiso y cercanía, construyen confianza todos los días detrás del mostrador y desempeñan un papel esencial en el abastecimiento de carne a la población.