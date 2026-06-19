El detalles de las promos "mundialistas" que activaron las carnicerías tradicionales

Desde este cierre de la semana, en las carnicerías tradicionales , se activó una oferta titulada "Golazo celeste" , coincidiendo con el Mundial de Fútbol, con la cual los cortes de carne vacuna costilla redonda y costilla sin lomo se venden a $ 398 el kilo .

Se trata de una promoción que se extenderá hasta que se agote el stock disponible, se indicó a El Observador desde la Unión de Vendedores de Carne (UVC) .

Es posible, se añadió, que en algunas carnicerías por temas de distribución las ofertas puedan estar disponibles durante el fin de semana o desde el lunes.

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La gremial que nuclea a los carniceros de barrio, presidida por José Luis Fernández, instauró esta oferta en un momento del mercado en el que por la carne que se exporta, el ganado para faena y animales de categorías de vacunos para criar y reponer en los campos hay valores elevados y en alza.

Fernández, con base en datos generados desde la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carnes del Uruguay (ADICU), señaló que en lo que va de 2026, de enero a mayo, el precio de la carne bovina en general se incrementó 15% para la de producción nacional y 12% para la importada.

La segunda oferta en las carnicerías tradicionales

En las carnicerías tradicionales también se activó otra oferta, esa con cuatro chorizos, un salamín y una bolsa con un kilo de papas prefritas, por $ 498, se informó.