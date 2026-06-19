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El detalles de las promos "mundialistas" que activaron las carnicerías tradicionales

En las carnicerías tradicionales se activó una oferta titulada "Golazo celeste" en un momento de precios al alza en la carne vacuna

19 de junio de 2026 14:56 hs
Carnicerías tradicionales: nueva oferta de carne vacuna.

Carnicerías tradicionales: nueva oferta de carne vacuna.

Pexels

Desde este cierre de la semana, en las carnicerías tradicionales, se activó una oferta titulada "Golazo celeste", coincidiendo con el Mundial de Fútbol, con la cual los cortes de carne vacuna costilla redonda y costilla sin lomo se venden a $ 398 el kilo.

Se trata de una promoción que se extenderá hasta que se agote el stock disponible, se indicó a El Observador desde la Unión de Vendedores de Carne (UVC).

Es posible, se añadió, que en algunas carnicerías por temas de distribución las ofertas puedan estar disponibles durante el fin de semana o desde el lunes.

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Suba de precios de la carne vacuna

La gremial que nuclea a los carniceros de barrio, presidida por José Luis Fernández, instauró esta oferta en un momento del mercado en el que por la carne que se exporta, el ganado para faena y animales de categorías de vacunos para criar y reponer en los campos hay valores elevados y en alza.

Fernández, con base en datos generados desde la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carnes del Uruguay (ADICU), señaló que en lo que va de 2026, de enero a mayo, el precio de la carne bovina en general se incrementó 15% para la de producción nacional y 12% para la importada.

La segunda oferta en las carnicerías tradicionales

En las carnicerías tradicionales también se activó otra oferta, esa con cuatro chorizos, un salamín y una bolsa con un kilo de papas prefritas, por $ 498, se informó.

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