Demanda activa en el mercado de lanas y también por ovinos para faena

Los precios en el mercado del rubro ovino se mantienen muy firmes , tanto en carne como en lanas , con valores para la hacienda que son récord y que, incluso, semana a semana agregan algún centavo, reforzando todo eso un momento positivo para los productores .

“Mercado con poca oferta y bastante demanda”, es el comentario en el mercado de ovinos a faena, donde el cordero supera los US$ 6,20 por kilo y las ovejas los US$ 5,20 por kilo.

En el mercado lanero, que se encuentra de receso en Australia por dos semanas más, el precio promedio al cierre de la actividad, con cuatro semanas de ventas de la campaña 2026/27, se situó en US$ 13,11 por kilo base limpia.

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El valor del indicador fue el más alto desde 2019 y respecto a 2025 aumentó 61%.

Novedades en el precio de las lanas

La demanda de la industria y de los exportadores mueve el mercado de lana en Uruguay, con poca oferta aún de la zafra nueva y esquilas retrasadas por las últimas lluvias.

Los lotes que pronto se colocan rápidamente y a buenos valores, con algún ajuste en los últimos días por el cierre a la baja en Australia tras los picos de precios por encima de US$ 14 por kilo en mayo y junio.

El ritmo de las operaciones es habitualmente moderado en el receso, por la falta de referencias.

Los negocios se están haciendo fundamentalmente en lotes de poco volumen y en muchos casos lanas sin certificaciones y desde el eje de 18 a 28 micras.

En las lanas ultrafinas de 16 y 17 micras los productores prefieren aguardarla la reapertura tras al receso con expectativas de nuevas subas.

La última semana el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) informó negocios por lanas Merino con certificación por US$ 10,30 el kilo de vellón en el rango de 18 micras y US$ 9,50 por lotes en el eje de 19,5 micras.

En 20 micras se manejan valores de US$ 8,50 por kilo y por lanas de más de 21 micras se han hecho negocios a US$ 7,15 por kilo en la última semana.

Para lotes cruza y Corriedale de entre 24 y 25 micras las referencias se sitúan entre US$ 4 y US$ 4,50 por kilo vellón y las lanas Corriedale de 28 micras acondicionadas con grifa verde cotizan a US$ 2,50 por kilo.

Precio de la carne exportada arriba de US$ 6.500

En carne ovina, el valor promedio de exportación está instalado arriba de US$ 6.500 y más de 30% por encima de un año atrás.

En la última semana el promedio fue US$ 6.845 para los últimos 30 días móviles, según el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Casi cerrando julio, las exportaciones muestran un desplome de 77% en el volumen exportado. China y Brasil aparecen como los principales destinos. Este mes no se han concretado envíos a Israel, ni a otros destinos que en los primeros meses del año han tenido destaque como Arabia Saudita, Jordania u Omán.

En el acumulado de 2026 los envíos al exterior se sitúan en 4.846 toneladas a un promedio de US$ 6.805, una baja de 26,5% en volumen frente a un año atrás y un salto en valor de 29% interanual.

Baja faena de ovinos limita la exportación

Si bien repuntó la faena en la última semana, julio será el octavo mes seguido de baja en la actividad en los frigoríficos que trabajan con lanares.

La faena ovina cayó en 26 de los últimos 31 meses, según los registros del instituto cárnico.

En el acumulado anual, las 230.225 cabezas faenadas representan una baja de 31% respecto al mismo periodo de 2025.