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"No hace falta descripción": el épico encuentro playero entre dos titanes, Erling Haaland y Michael Jordan

El crack y goleador noruego se encontró con el mejor jugador de básquetbol de la historia y bromeó con una fotografía que se tomaron juntos

31 de julio de 2026 19:02 hs
Erling Haaland y Michael Jordan se encontraron y se fotografiaron juntos

Erling Haaland y Michael Jordan se encontraron y se fotografiaron juntos

Tras completar un verano boreal memorable en el que lideró a Noruega hasta los cuartos de final del Mundial 2026 y empató como el tercer máximo goleador del torneo con siete tantos, Erling Haaland continúa disfrutando de sus vacaciones y dando de qué hablar fuera de las canchas.

En esta ocasión, el delantero de Manchester City paralizó las redes sociales al compartir una fotografía junto a la leyenda absoluta del básquetbol, Michael Jordan.

Se encontraron en una playa

La imagen, capturada en una playa y en la que ambos lucen bermudas y lentes de sol, fue publicada por el propio Erling Haaland en su cuenta oficial de X (ex Twitter) con la contundente leyenda: "No hace falta descripción".

La publicación fue repetida minutos después con el mismo mensaje, alcanzando en cuestión de tres horas más de 50 mil "me gusta" y miles de interacciones entre los fanáticos del deporte global.

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El encuentro entre las dos estrellas se suma a un receso veraniego muy activo para Haaland, quien días atrás también fue protagonista al animar la boda de su compañero de equipo Gianluigi Donnarumma en Italia con el típico festejo de los hinchas noruegos remando en el Mundial 2026.

Hoy, el choque entre el ícono de la NBA y uno de los mejores futbolistas del planeta se consolida como una de las postales más comentadas y virales de la temporada.

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