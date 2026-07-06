Mirá cuál es el origen del festejo vikingo de Noruega que es sensación en el Mundial 2026 y que llegó al Parlamento de ese país

No solo los goles letales de Erling Haaland o la fineza de Martin Odegaard acaparan las miradas en el Mundial 2026 ; la selección de Noruega, en su regreso a la cita máxima tras 28 años de ausencia, exportó un fenómeno cultural que ya es marca registrada del torneo: el "Viking Row" o "remo vikingo".

La escena se repitió de forma impactante tras sus épicos triunfos ante Senegal y la reciente eliminación histórica a Brasil de este domingo por 2-1.

Miles de hinchas en las tribunas y los propios futbolistas sentados sobre el césped se mueven al unísono, imitando con los brazos el esfuerzo de remar en perfecta sincronía.

Aunque parece un ritual milenario, esta coreografía nació de la inventiva de un maestro de escuela y un puñado de garabatos en una libreta dentro de un bar en las afueras de Oslo.

La vida de Folarin Balogun, indultado por FIFA: de un vuelo denegado a su madre para nacer en Estados Unidos, disfruta de diseñar ropa, meterse en picados con desconocidos, y de Brooklyn Nets de la NBA

El gran nivel de uno de los refuerzos de Peñarol que sorprendió gratamente a Diego Aguirre en la práctica de fútbol

Su creador, el aficionado Ole Froystad (quien hoy gestiona la cuenta "Mr. Row Row"), buscaba un canto y un movimiento que uniera a todo el país. Inspirado en el Rosenborg Ballklub, donde las tribunas se contestan entre sí, Froystad diseñó algo directo: "Quería que fuera corto, fácil pero a la vez difícil, con componente cultural y de gran impacto", confesó a ESPN.

Tras ensayarse a inicios de año frente a Suiza y Suecia, el debut definitivo llegó en el Mundial durante el encuentro ante Irak en Boston, impulsado por "Oljeberget", el grupo de animación nórdico.

La coreografía rinde tributo a los legendarios "drakkars", las embarcaciones de guerra que los vikingos utilizaron entre los siglos VIII y XI.

Cuando el viento fallaba, la tripulación dependía exclusivamente de la fuerza coordinada de sus remos para alcanzar velocidad y sigilo. Hoy, esa herencia marina se reinterpreta en los estadios como una metáfora perfecta de trabajo en equipo: empujar y remar todos hacia la misma dirección.

La fiebre del remo nórdico ya desbordó las canchas. Se ha visto a hinchas replicando el movimiento masivo en aviones, aeropuertos y en pleno Times Square de Nueva York al grito de "¡Vamos a despertar al rey!".

Incluso la política se contagió, con los miembros del Parlamento noruego remando desde sus bancas en Oslo al término de una sesión legislativa.

Más allá de lo táctico, Noruega conquistó el Mundial 2026 desde la pasión, demostrando que el espíritu de los antiguos navegantes sigue más vivo que nunca.