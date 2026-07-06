Crece la polémica: Trump calificó de "muy sospechoso" al árbitro que expulsó a Balogun, Infantino confirmó el llamado y la Unión Europea se metió en el tema

ACTUALIZADO / El levantamiento de la suspensión de un partido de sanción al estadounidense Folarin Balogun por la FIFA ha provocado una oleada de indignación en el mundo del fútbol y en el ámbito político, tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el asunto.

Este lunes siguieron las repercusiones y el mandatario estadounidense volvió a manifestarse, calificando de "muy sospechoso" al árbitro que expulsó a futbolista de EEUU.

Trump confirmó el lunes que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino , para pedirle que se reconsiderara la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun para que pudiera jugar el partido contra Bélgica en el Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d) y Donald Trump han mostrado su sintonía públicamente en los últimos meses.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca . Afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran " injustas " y calificó de "muy sospechoso" el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus , que expulsó a Balogun después de que éste pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia-Herzegovina.

"Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas": hasta al polémico Joseph Blatter lo sorprendió que la FIFA suspendiera la sanción a EEUU tras la "intervención" de Trump

El mensaje de agradecimiento de Donald Trump a la FIFA por suspender la sanción del goleador de Estados Unidos en el Mundial 2026

NOW - Trump confirms he spoke to FIFA President, asked for a review, calls the referee that gave the red card "very suspect," and says the red card "wasn't a foul, that wasn't even an infraction... he didn't do anything wrong... that's very unfair." pic.twitter.com/MujWgJ2Qn0 — Disclose.tv (@disclosetv) July 6, 2026

"Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA, aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en plena polémica por su intervención en el Mundial de Fútbol.

Trump afirmó, refiriéndose a la tarjeta roja de Balogun, que "eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas, no, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su pasado".

Raphael Claus Foto: Eitan Abramovich / AFP

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", aseguró.

Trump dijo que la revisión por parte del árbitro brasileño Raphael Claus a la entrada de Balogun al bosnio Tarik Muharemovi se hizo en cámara lenta, algo que dijo que no debería haber ocurrido, aunque reconoció que hasta ahora no sabía que "eso fuera algo importante".

"Dicen que no las muestran en cámara lenta, y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca había oído hablar de eso antes, de que no está permitido revisarlas en cámara lenta, pero es es muy diferente", apuntó Trump.

Cruz: On behalf of all Americans, thank you for getting rid of that ridiculous red card.



President Trump: That was interesting.



Cruz: It was spectacular. There was a reason the FIFA trophy sat here for as long as it did pic.twitter.com/LoCwAvWLuu — Acyn (@Acyn) July 6, 2026

Aunque antes de empezar el acto Trump aseguró este lunes que no quería saber "nada de 'soccer' o de fútbol", después respondió a las preguntas de la prensa y reconoció que había llamado a Infantino, con quien tiene muy buena relación.

Trump ya había publicado un escueto mensaje en su red social Truth Social en el que escribió "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!".

Lo que dijo Infantino este lunes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este lunes haber recibido una llamada de Donald Trump para hablar de la tarjeta roja recibida por el delantero estadounidense Folarin Balogun, a lo que le habría respondido que las instancias disciplinarias del organismo son "independientes".

"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", indicó en X el dirigente del fútbol mundial, criticado desde todos los frentes por la suspensión el domingo por parte de la FIFA de la sanción impuesta a Balogun.

Criticado desde la suspensión el domingo de la sanción impuesta a Balogun -expulsado en octavos de final por pisar la pierna del bosnio Tarik Muharemovic y ahora habilitado para el partido de cuartos contra Bélgica-, Gianni Infantino no comentó el fondo del asunto.

Gianni Infantino dice que si la FIFA vendiera entradas más baratas, terminarían de todos modos a precios altísimos en la reventa. Getty Images

"Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se hacen públicas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, a veces, no lo estoy", esquivó. "Lo que sí hago siempre, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las adoptan".

El dirigente italo-suizo afirmó que la independencia de los órganos judiciales de la FIFA -comisiones de disciplina, de ética y de apelación- era "esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol", y que estos se pronunciaban "de manera autónoma", "sobre la base de los reglamentos aplicables y de los hechos concretos que se les someten".

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a conmutar la suspensión firme de Balogun por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año". Ni siquiera ante la federación belga, que lamentaba el lunes por la tarde no haber recibido "ni la decisión de la FIFA, ni la más mínima explicación sobre este expediente".

Según el Código Disciplinario de la FIFA, todos los miembros de su Comisión Disciplinaria son elegidos por cuatro años por el Congreso del organismo, "a propuesta del Consejo", es decir, del ejecutivo dirigido por Infantino. El actual presidente es el emiratí Mohammad Al Kamali, elegido justo antes del Mundial de 2026.

UEFA critica con dureza la medida

La confederación europea de fútbol cargó este lunes contra la medida y consideró que la instancia mundial cruzó "una línea roja".

"El fútbol, como cualquier otro deporte, reposa sobre reglas que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas están sujetas a interpretación. Concretamente este no es el caso", cargó la instancia dirigida por el esloveno Aleksander Ceferin.

"Cuando la seguridad jurídica de las reglas ya no está garantizada por quienes deben velar por ella, es la integridad del deporte lo que está en juego y la credibilidad de una competición la que queda dañada. Además, una decisión así crea un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares deberán recibir ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición", añadió el comunicado de la UEFA.

Sepp Blatter: "¿A dónde vas, FIFA?"

Sepp Blatter, exmandatario de la FIFA durante 17 años hasta ser obligado a dimitir en 2015 tras varios escándalos, cargó este lunes contra su sucesor Gianni Infantino, y se preguntó por el rumbo de la institución que rige el fútbol mundial.

"Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ¿A dónde vas, FIFA?", publicó el expatrón de 90 años en su perfil de la red social X.

Joseph Blatter y Juan Ángel Napout en el congreso de Zúrich

La UE también se muestra crítica

El comisario de la Unión Europea de Deportes, Glen Micallef, insistió el lunes en que las decisiones deportivas "corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos".

"Ejercer una influencia sobre las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte", advirtió este miembro del ejecutivo europeo encaragado de los asuntos deportivos, en una publicación en la red social X.

Un "precedente político preocupante"

El nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malago, tildó de "absurda" la situación en la emisora Rai Radio 1, y mostró su preocupación por el precedente que puede sentar este caso.

"Es inútil buscar excusas, esta decisión tiene un evidente aroma político, también lo ha escrito así el New York Times. Objetivamente es un precedente extremadamente peligroso, un precedente político extremadamente peligroso", valoró Malago.

Folarin Balogun había sido expulsado en el partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Medida "incomprensible" para Bélgica

En Bélgica, país que se enfrenta a Estados Unidos en octavos de final y principal perjudicado por la autorización de Balogun para jugar, las primeras reacciones políticas llegaron el domingo, horas después del anuncio de la FIFA.

Este lunes se sumó a la indignación el ministro de Relaciones Exteriores Maxime Prévot, que valoró de "incomprenisble" la medida.

"Si verdaderamente es una llamada telefónica lo que explica esta decisión incomprensible, se trataría de violar las reglas más elementales del fútbol y del deporte", declaró el ministro en un comunicado transmitido por su servicio de prensa.

"Sería algo muy grave ¿Cómo podría la FIFA abogar por el juego limpio con credibilidad?", se preguntó.

Política fuera del terreno de juego

También han llegado críticas desde Alemania. La secretaria de Estado de Deporte Christiane Schenderlein declaró a la AFP que "la política no tiene lugar sobre el terreno de juego.

"Las decisiones arbitrales dependen del deporte", añadió, afirmando que "el gobierno alemán respecta la autonomía del deporte".

AFP