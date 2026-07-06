Video: la divertida nota que dio Harry Kane afónico y los memes que se viralizaron en las redes por su voz

Casi sin voz y todavía en una nube, el capitán de Inglaterra , Harry Kane , señaló que el triunfo 3-2 ante México, este domingo en el Estadio Azteca en los octavos del Mundial, "fue un partido loco".

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"Tuvimos que luchar y tuvimos que sacar algo de dentro... He estado cantando, casi no puedo hablar. La ocasión, el equipo, todo en contra de nosotros, pero encontramos la manera", señaló el delantero, autor del tercer gol inglés, el sexto que consigue en el torneo.

Los jugadores ingleses celebraron el triunfo en uno de los fondos del mítico recinto junto con los aficionados ingleses cantando al unísono " Wonderwall ", el himno creado por Oasis .

"Fue increíble, un apoyo alucinante. Me dejan sin palabras", dijo.

La insólita lesión que sufrió Jordan Henderson, excompañero de Darwin Núñez, por una caída en los festejos de Inglaterra tras ganarle a México; mirá el video

México 2-3 Inglaterra por el Mundial 2026: los ingleses se defendieron como leones con 10 jugadores y eliminaron a los locatarios en polémico partido

Finalmente se refirió a su compañero Jordan Henderson, retirado en camilla tras caer sobre las vallas publicitarias.

"Simplemente se cayó ahí, creo que está bien, algo que tiene que ver con el brazo", señaló el delantero.

Tras la viralización del video, en las redes aparecieron muchos memes y más videos para reírse de la situación que vivió Kane.

Harry Kane will never live this down .. from his team mates… did you see Wayne Rooney trying to hold it in



British humour is the best in the world !! pic.twitter.com/DhQIdT3YPX — WeGotitBack (@NotFarLeftAtAll) July 6, 2026

Harry Kane reaction to his post match interview sounding like a Mickey Mouse character pic.twitter.com/pZcU6oJlDX — AM (@AbsoluteMxssi) July 6, 2026

Lo que dijo Jude Bellingham

Los otros dos goles de Inglaterra, para poner a los suyos 2-0 en tres minutos (36' y 38') los firmó Jude Bellingham.

"Es la mejor noche de mi carrera con Inglaterra. Simplemente increíble. Ahora mismo no puedo ponerlo en palabras", dijo el número 10.

"Es difícil asimilarlo todo: los goles, el penal en contra, el penalti a favor, la tarjeta roja (Jarell Quansah, 54'),...", continuó el centrocampista del Real Madrid.

Jude Bellingham y Harry Kane Foto: Yuri Cortez/AFP

"Fue un partido caótico, pero hay que darle mérito a México, estuvieron a otro nivel. Nunca los subestimamos ni un minuto, sabíamos que iban a ser exactamente tan buenos como pensábamos que iban a ser", reconoció sobre el Tri.

"Pero este equipo demostró carácter esta noche y estoy orgulloso", concluyó.

Luego en zona mixta, declaró en español: "México fue un equipo muy, muy fuerte, juegan con mucho corazón. Los últimos dos o tres días aquí fueron increíbles. El Azteca, un estadio muy histórico era un placer a jugar aquí contra ellos".

Y el jugador madridista también se refirió a su rival en cuartos. "En Noruega hay jugadores con mucha clase, mucha calidad y es otro partido muy difícil para nosotros".