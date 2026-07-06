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El gran nivel de uno de los refuerzos de Peñarol que sorprendió gratamente a Diego Aguirre en la práctica de fútbol

Los aurinegros ya piensan en el regreso a la actividad local con el Torneo Intermedio y el partido ante Racing del próximo sábado

6 de julio de 2026 12:27 hs
&nbsp;Diego Aguirre

 Diego Aguirre

Foto: Juan Mabromata/AFP

Peñarol entrenó con una práctica de fútbol durante el sábado pasado en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves y se prepara para jugar ante Racing el próximo fin de semana en la que vuelve oficialmente el Torneo Intermedio en su quinta fecha, enfrentando a Racing, campeón del Torneo Apertura, en el Estadio Centenario.

Los carboneros tienen claro que deben ganar la Liga AUF Uruguaya 2026 ya que perdieron la final del año pasado, y luego de lo que fue un muy mal primer semestre de esta temporada en la que quedaron por el camino en las copas internacionales.

El refuerzo que sorprendió gratamente a Diego Aguirre

La mayor parte de los refuerzos de Peñarol para este segundo semestre ya se encuentran entrenando con el plantel principal.

Según informó una fuente del club a Referí, el juvenil extremo izquierdo argentino de 19 años, Cristian Leonel Jaime, tuvo un desempeño muy bueno que llamó la atención de Diego Aguirre.

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El técnico quedó gratamente sorprendido por el nivel del futbolista que llegó en las últimas horas desde River Plate de Argentino a préstamo.

Ante la falta de espacio en el plantel principal del club de la vecina orilla, la dirigencia de Núñez -que blindó su pase con una cláusula de salida de US$ 100 millones- consideró que la mejor opción para potenciar su crecimiento físico y futbolístico era una cesión al exterior.

Leonel Jaime, de River Plate argentino, será jugador de Peñarol

Leonel Jaime, de River Plate argentino, será jugador de Peñarol

La oportunidad perfecta llegó desde Peñarol. Consciente de la necesidad de piezas desequilibrantes en la ofensiva, avanzó con firmeza para cerrar su arribo por un año. El acuerdo se estructuró de manera directa, sin cargo y, un detalle fundamental para River, sin opción de compra, asegurando así que la joya retorne a Argentina tras foguearse en el siempre competitivo fútbol uruguayo.

Según pudo saber Referí, con Cristian Leonel Jaime, los carboneros llegaron a un acuerdo con River Plate argentino para que jugara determinada cantidad de partidos como titular en la temporada que estará a préstamo.

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