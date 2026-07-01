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Leonel Jaime llega este miércoles para sumarse a Peñarol y Franco Romero puso la firma tras una reñida votación

Mirá las principales novedades de Peñarol en una jornada donde se oficializó la alta de Franco Romero y la llegada del argentino Jaime

1 de julio de 2026 18:34 hs
Leonel Jaime

Leonel Jaime

Peñarol entrenó este miércoles en horas de la tarde en una jornada en la que el argentino Leonel Jaime llega a Montevideo para convertirse en nuevo jugador del club.

Jaime es un extremo zurdo argentino de 19 años que ya debutó en la primera de River Plate argentino el año pasado, de la mano de Marcelo Gallardo, y que en esta temporada jugó en el equipo reserva.

El delantero será recibido en la terminal de Buquebus por el consejero de Peñarol Marcelo Solomita.

De esta forma, cuando pase los exámenes médicos y se registre el contrato de acuerdo a lo negociado y acordado de palabra, Jaime se transformará en la segunda alta de Peñarol para el segundo semestre del año.

Rodolfo Catino renunció a la secretaría general de Peñarol: es el tercer dirigente que deja el cargo bajo la presidencia de Ignacio Ruglio

Además de Franco Escobar, a Peñarol se le va otro futbolista que tenía contrato y Diego Aguirre ya le busca reemplazo

El que ya venía entrenando con el club y puso la firma este miércoles en Los Aromos fue el defensor Franco Romero.

El club sigue trabajando en un volante de características ofensivas para suplir la baja que dejó, por lesión, Leonardo Fernández.

Entre Diego Aguirre y la Comisión de Pases y Contrataciones se sigue trabajando para cerrar el plantel e ir por la Liga AUF Uruguaya.

Un volante ofrecido fue Jonathan Isasmendi de Cerrito, por quien no hubo avances.

Como lateral izquierdo también llegó el ofrecimiento de Benjamín Núñez, de Oriental, otro club de Segunda División Profesional.

Son nombres que quedaron en carpeta pero por los que, de momento, no se avanzó.

Franco Escobar se fue a Newell's Old Boys y es probable que Luis Angulo no siga de cara al segundo semestre del año.

El martes el consejo directivo votó afirmativamente la adquisición de la ficha a Gremio de Matías Arezo y también aprobó, en reñida votación, la llegada de Franco Romero, zaguero libre de Montevideo City Torque.

Lo que faltaba para que el consejo aprobara la compra de Arezo era arreglar un salario contractual acorde al momento económico actual del club, algo a lo que se llegó a buen puerto.

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