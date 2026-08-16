Los goles de Peñarol contra Central Español, la magia de Leonel Jaime y la expulsión del Indio Fernández

Peñarol derrotó este domingo 2-1 a Central Español y tuvo un estreno triunfal en el Torneo Clausura.
Los goles fueron de Maximiliano Olivera y de Leonel Jaime, la gran figura del partido.
El argentino metió un golazo y asistió al capitán para el 1-0.
Así fue el 1-0 de Olivera:
El gol de Jaime fue una obra de arte por cómo armó la jugada, más allá de que el remate se desvió en Ignacio Rodríguez.
El descuento fue de Guillermo Gandolfo, de cabeza.
Roberto Fernández se hizo sacar la quinta amarilla y quedó suspendido para jugar contra Deportivo Maldonado.
Luego vio una segunda amarilla y terminó expulsado.
Luis Angulo y Leandro Umpiérrez son los otros jugadores que Peñarol que tienen cuatro amarillas y de ver la quinta contra Deportivo Maldonado no podrán jugar el clásico de la cuarta fecha contra Nacional.