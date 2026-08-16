Los goles de Peñarol contra Central Español, la magia de Leonel Jaime y la expulsión del Indio Fernández

Peñarol derrotó este domingo 2-1 a Central Español y tuvo un estreno triunfal en el Torneo Clausura.

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Los goles fueron de Maximiliano Olivera y de Leonel Jaime, la gran figura del partido.

El argentino metió un golazo y asistió al capitán para el 1-0.

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Central Español

Peñarol 2-1 Central Español por el Torneo Clausura: con la magia de Leonel Jaime, el aurinegro volvió a ganar y tuvo un estreno triunfal

PEÑAROL PUDO ABRIR EL PARTIDO



Gran jugada del argentino Jaime para asistir a Olivera en el 1-0 del Manya sobre Central Español. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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El gol de Jaime fue una obra de arte por cómo armó la jugada, más allá de que el remate se desvió en Ignacio Rodríguez.

GOLAZO DE JAIME PARA AMPLIAR LA VENTAJA



El argentino la inició con una buena gambeta, probó de afuera y, con un desvío en el medio, puso el 2-0 para el Manya sobre Central Español.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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El descuento fue de Guillermo Gandolfo, de cabeza.

DESCONTÓ CENTRAL ESPAÑOL



Nadie de Peñarol marcó a Guillermo Gandolfo y el jugador de Central cabeceó solo para el 2-1.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Roberto Fernández se hizo sacar la quinta amarilla y quedó suspendido para jugar contra Deportivo Maldonado.

Luego vio una segunda amarilla y terminó expulsado.

PEÑAROL SE QUEDÓ CON 10 EN EL CIERRE DEL PARTIDO



Nicolás Fernández fue con todo a barrer estando amonestado, llegó tarde y el árbitro Esteban Guerra le mostró la segunda tarjeta amarilla.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Luis Angulo y Leandro Umpiérrez son los otros jugadores que Peñarol que tienen cuatro amarillas y de ver la quinta contra Deportivo Maldonado no podrán jugar el clásico de la cuarta fecha contra Nacional.