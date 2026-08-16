Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Central Español

Peñarol derrotó este domingo a Central Español en el partido que cerró la segunda fecha del Torneo Clausura. Así, los aurinegros tuvieron un estreno triunfal en el certamen luego de que se les suspendiera el encuentro de la primera etapa contra Montevideo City Torque, por apagón en el estadio Charrúa.

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El peso de este triunfo repercutió más en la Tabla Anual donde con un partido menos, Peñarol saltó por encima de Racing y Deportivo Maldonado.

En la tercera fecha, el equipo de Diego Aguirre visitará a Deportivo Maldonado , en un duelo muy importante para la Anual.

Peñarol tiene 46 puntos mientras que Racing y el Depor, que el lunes pasado empataron 2-2 entre sí, suman 45 .

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El aurinegro le sacó 11 unidades de ventaja a Nacional que este domingo cesó a su entrenador Jorge Bava tras perder el sábado contra Racing, 2-0.

De ganarle a City Torque, el aurinegro le puede sacar 14 puntos a Nacional, rival al que enfrentará en dos fechas como locatario.

En el Torneo Clausura, Cerro es la gran revelación con seis puntos, con los cuales es el único puntero.

Lo puede empatar Peñarol si le gana a City Torque en partido que se jugará en fecha a definir, en setiembre u octubre.

Deportivo Maldonado, Racing, Boston River y Wanderers escoltan a Cerro con cuatro unidades.