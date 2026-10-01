La tendencia de los lentes amarillos llegó a la selección uruguaya; mirá para qué se usan y los jugadores que los lucieron en la llegada a India

Varios futbolistas de la selección uruguaya viajaron y llegaron a India, donde la celeste juega el próximo martes, luciendo lentes con cristales amarillos, sumándose a la tendencia de utilizar anteojos de ese color.

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Así se pudo ver en fotos del traslado aéreo desde Corea del Sur y en la llegada a Calcuta.

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Darwin Núñez

La tendencia que popularizó Llorente

La tendencia de utilizar lentes de color amarillos la han replicado varios jugadores, con el lateral español Marcos Llorente, quien práctica el biohacking como estilo de vida, como su principal promotor.

Otros futbolistas como Alex Baena, Alejandro Grimaldo, Álvaro Morata, Koke, Erling Haaland y Aymeric Laporte también los han utilizados

Estos lentes se utilizan con el objetivo de filtrar la luz azul que emiten las pantallas de los celulares y tablets, dispositivos electrónicos y luces LED.

Santiago Mouriño y Facundo Bernal

De esa forma se protege la salud visual, como así también se reduce la fatiga muscular.

Además, se mejora la producción de melatonina y de esa forma se optimiza el descanso.

Cristopher Fiermarín

También algunos futbolistas utilizan lentes con cristales rojos, por las noches, con el fin de no tener alteraciones en el ritmo circadiano.

Maximiliano Araújo

Dudas sobre su efectividad

Pese al uso de estos lentes, su efectividad no está del todo confirmada.

Entidades oftalmológicas como la Sociedad Española de Oftalmología y la Academia Americana de Oftalmología reportaron que no existe evidencia científica sólida ni consenso que avale beneficios reales de estos filtros para prevenir daños oculares o fatiga por pantallas.

En ese sentido, destacaron que la principal fuente de luz azul es el sol y no los dispositivos.

Su utilización por parte de futbolistas también levantó críticas por fomentar el uso de estos lentes.

Uruguay llegó a Calcuta sin Brian Rodríguez, De Arrascaeta y Cáceres

La selección de Uruguay arribó este miércoles a Calcuta para enfrentarse allí el próximo 6 de octubre a India en un nuevo amistoso enmarcado en la fecha FIFA.

Para dicho encuentro, la Celeste no contará con el atacante Brian Rodríguez, quien quedó fuera de la convocatoria por un problema administrativo vinculado a su documentación.

Indian Authorities huddle up to take photos with Uruguayan national team.pic.twitter.com/0UqL147bpR — IFTWC - Indian Football (@IFTWC) September 30, 2026

Según detalló la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado, el pasaporte del futbolista no contaba con hojas disponibles para colocar los correspondientes sellos migratorios.

Si bien las correspondientes Embajadas del país sudamericano pudieron resolver esta situación tanto en Japón como en Corea del Sur, "los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuara con la delegación", explicó.

Además de Rodríguez, el seleccionador Diego Forlán tampoco tendrá al centrocampista Giorgian de Arrascaeta y al central Sebastián Cáceres.

El primero de ellos fue reemplazado en el amistoso ante Corea del Sur tras sufrir un fuerte traumatismo en un brazo luego de una caída y los estudios posteriores confirmaron una lesión ósea en la muñeca izquierda.

Así se fue Giorgian De Arrascaeta tras su lesión Foto: AFP

Flamengo brasileño, su club, confirmó que dicha fractura iba a requerir una intervención quirúrgica.

Cáceres tiene una molestia en el pubis que le impidió entrenarse con normalidad y fue liberado para retornar a España y reintegrarse a los trabajos del Celta.

India y Uruguay se pondrán cara a cara el próximo 6 de octubre en el estadio Vybk de Calcuta. Dicho encuentro será el segundo que enfrentará a dichas selecciones tras el jugado en febrero de 1982 que se saldó con victoria de la Celeste por 1-3.

Diego Forlán llegó con la selección uruguaya a Calcuta para enfrentar a India FOTO: @Uruguay

Asimismo, este amistoso será el tercero que jugará Uruguay en la fecha FIFA tras caer por 3-1 ante Japón y golear por 1-4 a Corea del Sur.

Con base en EFE