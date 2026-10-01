El empate entre Montevideo City Torque y Peñarol generó una nueva "final": Nacional se juega el Torneo Clausura ante el ciudadano el próximo lunes

Montevideo City Torque y Peñarol empataron 1-1 en un partido pendiente por la primera fecha del Torneo Clausura , disputado este miércoles en el Estadio Centenario , que dejó con ventaja al carbonero en la Tabla Anual y mantuvo al rojo vivo la zona alta del último torneo del año, con Nacional manteniendo sus esperanzas.

El reparto de puntos entre ciudadanos y carboneros le permitió a Peñarol sacar cuatro puntos de ventaja en la Anual , con 59 puntos sobre los 55 de su escolta Deportivo Maldonado .

Además, el manya evitó que Torque quedara a dos unidades y lo mantuvo a cinco , tercero en la acumulada. Racing, cuarto con 53 puntos , festeja que ninguno de sus dos competidores se le alejó .

La tabla que más interés despierta tras el empate es la del Clausura , en la que hay solo cinco puntos entre el primero y el sexto de la clasificación.

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Torque sigue primero con 19 puntos. Liverpool es su escolta con 17, Peñarol perdió la chance de igualar al ciudadano y quedó con 16, y luego tres equipos tienen 14 unidades: Deportivo Maldonado, Nacional y Cerro.

Este escenario genera que en la novena fecha haya un nuevo partido definitorio: Nacional contra Montevideo City Torque, el próximo lunes 5 de octubre a las 20:00 en el Gran Parque Central.

Nacional vs Montevideo City Torque, la última bala del tricolor

Maximiliano Silvera en el último partido ante Montevideo City Torque, por el Torneo Intermedio Foto: Dante Fernández/ Foco Uy

Tras pasar por el peor Torneo Apertura de su historia y no alcanzar la final del Torneo Intermedio, el tricolor recuperó el rumbo de la mano de Daniel Carreño. Va invicto desde la llegada del nuevo DT, con cuatro partidos ganados y dos empatados por el campeonato, y comenzó a trepar en la tabla de posiciones del Clausura hasta quedar a cinco del puntero Torque.

La del lunes parece ser la última bala para el tricolor. Jugando de local y en su casa, puede terminar a dos puntos del ciudadano y meterse de lleno en la pelea por el Clausura –como mucho, quedaría a tres de Liverpool si este le gana a Progreso el sábado y toma la punta–, su último tren hacia la definición del campeonato considerando la diferencia de 10 puntos que le saca Peñarol en la Anual, con 21 unidades por disputar.

El empate y la derrota no le serían suficientes al bolso. Con el primer resultado queda a cinco del ciudadano con seis fechas y 18 puntos por jugar, y también podría terminar a cinco de Liverpool si gana. Con el segundo termina a ocho de Torque, quedando casi descartado del torneo.

Para Torque, en tanto, una victoria puede ser un golpe de autoridad, tras un empate contra Peñarol que le dejó sabor a poco por el trámite del juego. Sacaría a Nacional de la competencia, y mantendría o extendería su ventaja contra sus competidores a seis jornadas del final del Clausura.

Un empate también podría dejar a cinco equipos compactados en un margen de solo tres unidades, si Liverpool, Peñarol, Deportivo y Cerro vencen sus respectivos encuentros.

Tanto Nacional como Torque recuperarán jugadores para el encuentro: en el tricolor volvieron a los entrenamientos Sebastián Coates y Agustín Rogel, mientras que en el City volverá Pablo Siles, suspendido ante Peñarol por su expulsión en la derrota ante Deportivo Maldonado.

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: