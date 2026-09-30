La directiva de Nacional aprobó pasar a una Asamblea de socios el Máster Plan del Gran Parque Central: cuándo y qué se votará, y qué pasos siguen

La directiva de Nacional aprobó, por mayoría , pasar a una Asamblea de socios el visto bueno para Máster Plan del Gran Parque Central , proyecto que busca reformar por completo el estadio tricolor en los próximos años.

El plan inicial fue aprobado por la directiva en octubre de 2025. Incluye un aumento de la capacidad del estadio a 45.000 espectadores , la construcción de un nuevo "mini estadio" para 5.000 personas y de un estacionamiento con cerca de 1.000 espacios.

A pesar de que meses atrás la directiva consideró la posibilidad de quitar el techado planeado para el estadio para reducir el costo inicial estimado de US$ 70.000.000 a US$ 40.000.000 , el techo se mantiene en el anteproyecto presentado este martes en la web de Nacional.

La moción de pasar el proyecto a la votación de los socios fue aprobada por siete directivos tricolores, con cuatro votos en contra . Ahora una asamblea deberá aprobar el plan y su método de ejecución y financiamiento , con el objetivo de darle el empujón inicial para comenzar su desarrollo, no así su construcción.

Las novedades del Máster Plan del Gran Parque Central que trató la directiva de Nacional: sin techado para bajar costos y un posible inicio a fines de 2026

Cuándo y qué votará la asamblea de socios sobre el Máster Plan del Gran Parque Central

Asamblea General de socios de Nacional. (Archivo) Foto: Nacional

La Asamblea de socios tricolores que tratará la moción sobre el Máster Plan del Gran Parque Central está pactada para el sábado 24 de octubre a las 10:00, en el polideportivo de Nacional.

El club publicó la moción de resolución que votarán los asociados ese día, con diez artículos, y deja claro que su aprobación no implica el comienzo de las obras.

Se autoriza el plan, no la construcción

El primer artículo aprueba al Máster Plan como "marco arquitectónico, estratégico, funcional y de desarrollo de largo plazo del estadio y de sus áreas asociadas". "La aprobación comprende su ejecución por etapas y la integración del Estadio con una arena multipropósito, Plaza del Hincha, estacionamientos y demás unidades de actividad deportiva, cultural, social, comercial, gastronómica, educativa y de servicios previstas en el proyecto", explica este punto.

El segundo ítem remarca que la aprobación del Máster Plan en esta asamblea le da a la directiva, la Comisión de Obras tricolor y a sus asesores la autorización de "continuar los estudios, proyectos ejecutivos, permisos, evaluaciones técnicas, procesos competitivos, negociaciones con inversores y financiadores y demás actos preparatorios necesarios para estructurar el proyecto".

"No habilita por sí sola el inicio de obras, la contratación de financiamiento, el otorgamiento de garantías, la afectación de activos o ingresos del Club ni la celebración de contratos definitivos que no cumplan las condiciones de la presente resolución", aclara.

Un fideicomiso con una nueva caja

El tercer artículo habla de la creación de un fideicomiso "de administración y/o financiero de propósito específico" para el Máster Plan, que deberá contar "con administración profesional, controles independientes y una estructura de gobierno que asegure la representación, información y capacidad de supervisión de Nacional, sin que el Club intervenga en la administración ordinaria de los fondos del vehículo".

En este punto también se soslaya que "la programación y operación del complejo deberán preservar, con carácter prioritario, la actividad deportiva de los planteles principales del Club".

Luego, el cuarto ítem indica que Nacional "no asumirá deuda corporativa derivada del proyecto ni actuará como deudor solidario, codeudor, fiador o garante de las obligaciones del fideicomiso, del inversor, del financiador, del constructor, del operador o de terceros", ni pagará "sobrecostos o déficits operativos" o hipotecará sus bienes para la obra.

Uno de los rénders del Máster Plan del Gran Parque Central Foto: Nacional

Además, marca que "los derechos de uso y/o explotación que eventualmente se otorguen" en el Parque y el nuevo polideportivo "deberán ser temporales, finalistas, reversibles al término acordado y estrictamente limitados a lo necesario para ejecutar y operar el proyecto".

También indica que "no se afectarán ingresos ordinarios actualmente comprendidos en el presupuesto" tricolor, y define que solo se podrán asignar fondos provenientes de la "venta, renovación, uso y gastos comunes de los palcos, dividendos del Club Social, además de los ingresos nuevos generados por las unidades de negocio del Máster Plan y de aportes extraordinarios que se generen para estos fines".

Por último, este punto marca que el Máster Plan "deberá prever el mecanismo de compensación o restitución al Club" del dinero que se asigne al proyecto y de los "excedentes o flujos residuales que correspondan", luego de que se paguen los "costos operativos, reservas, obligaciones y servicio del financiamiento del proyecto".

Las condiciones para el inicio de las etapas de construcción

El anteproyecto del nuevo Gran Parque Central consta de 14 etapas de construcción, de las cuales se prevé que solo dos (las 3 y 4) impidan que se continúe jugando en el estadio.

La moción indica en su artículo 5 que para el comienzo de cada etapa se deben cumplir las siguientes condiciones: ya debe haber un "proyecto ejecutivo, alcance definido, cronograma y presupuesto de inversión de la etapa" con todos los permisos necesarios, un "modelo económico-financiero actualizado" y aprobado por CPA Ferrere (consultora del proyecto) que ya cuente con el financiamiento necesario, junto a un "procedimiento competitivo de contratación o licitación" que cuente con la aprobación de una nueva Comisión de Liciataciones, más un "informe jurídico que confirme la compatibilidad de la estructura y los contratos" con esta resolución.

El sexto artículo de la moción que se tratará en la Asamblea define que la directiva tricolor deberá aprobar por unanimidad el inicio de cada una de esas etapas. Si no llega a los 11 votos, una mayoría simple puede votar que la decisión pase a una Asamblea, que deberá sesionar en los treinta días siguientes.

En estas instancias los directivos, o los socios, deberán aprobar: el contrato de fideicomiso, el "modelo económico-financiero definitivo", la "identidad, solvencia y condiciones del inversor, financiador, operador y demás contrapartes principales", los contratos de inversión y financiamiento, el "presupuesto, alcance, cronograma y decisión de inicio de la etapa", y "la adjudicación de los contratos principales".

Así se vería el Gran Parque Central desde adentro, según el Máster Plan Foto: Nacional

El punto 8 dictamina que también deberá pasar por Asamblea "cualquier modificación que altere la esencia arquitectónica o funcional del Máster Plan, comprometa ingresos ordinarios adicionales, incorpore endeudamiento o garantías a cargo del Club, afecte la titularidad de sus bienes, amplíe materialmente su exposición económica o suprima alguna de las garantías establecidas en la presente resolución".

En tanto, los "ajustes técnicos, constructivos, urbanísticos o comerciales que no produzcan esos efectos podrán ser aprobados por la Comisión Directiva".

Transparencia y plazos

El séptimo artículo se refiere a la transparencia del Máster Plan. En primer lugar, postula que el proyecto "deberá establecer reglas de gobierno profesional, administración fiduciaria, prevención de conflictos de interés, contratación transparente, control presupuestal, gestión de riesgos y auditoría externa independiente".

Después, indica que cualquier directivo o integrante de la "Comisión de Licitaciones, asesor o participante en los procesos de selección" que tenga "un interés personal, profesional o económico, directo o indirecto, respecto de un oferente, inversor, financiador, constructor u operador" implicado en el proyecto, deberá "declararlo" y "abstenerse de intervenir en el análisis, negociación, recomendación y votación correspondiente".

También sostiene que la directiva recibirá "información trimestral sobre la estructuración y, una vez iniciadas las obras, sobre avance físico, ejecución presupuestal, financiamiento, contingencias y cumplimiento del cronograma". Los socios, en tanto, recibirán informes "al menos" de forma semestral, "sin perjuicio de la reserva exigible durante negociaciones o procesos competitivos".

El punto 9 indica, por otra parte, que si luego de 30 meses de aprobado el Máster Plan "no hubiera comenzado materialmente ninguna etapa sustancial del proyecto", la directiva deberá considerar su continuidad en los 30 días siguientes, y podrá "prorrogar, por mayoría simple y por única vez" su continuidad "por 1 año más".

"No se considerarán inicio material los estudios, demoliciones menores, movimientos preliminares ni otros actos realizados únicamente para evitar la caducidad", aclara el artículo, que marca que la "aprobación institucional" del Máster Plan seguirá en pie vencido el plazo, pero su ejecución deberá ser reconsiderada en una nueva Asamblea.

El último artículo formaliza la resolución, y aclara que "toda interpretación deberá orientarse a preservar simultáneamente la continuidad del Máster Plan, el control institucional de Nacional, la separación patrimonial del proyecto y la protección del patrimonio y de la caja ordinaria del Club", y sentencia que "ninguna resolución de la Comisión Directiva, reglamentación, contrato o instrumento posterior podrá exceptuar, reducir o neutralizar las garantías establecidas" en esta moción "sin una nueva autorización expresa de una Asamblea General Extraordinaria".

Podés leer la moción completa aquí: