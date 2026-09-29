Del elogio al error: el fallo de la Premier League al recordar a Diego Forlán y Darwin Núñez tras la goleada de Uruguay ante Corea del Sur

Diego Forlán y Darwin Núñez fueron halagados por la Premier League tras el partido de la selección uruguaya ante Corea del Sur

La cuenta oficial de la Premier League realizó una publicación este miércoles para elogiar a Diego Forlán y Darwin Núñez, resaltando el paso de ambos atacantes por la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, al repasar los datos del entrenador de la selección uruguaya -que venía de golear 4-1 a Corea del Sur este lunes en Seúl en el marco de la fecha FIFA de setiembre-octubre-, la cuenta del máximo torneo inglés de fútbol cometió un involuntario error estadístico.

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En su posteo, la liga inglesa destacó: "Exestrellas de la Premier League en exhibición en Corea del Sur 1-4 Uruguay: Primer partido de Diego Forlán al mando de Uruguay. Darwin Núñez anota un doblete".

La equivocación de la Premier League La equivocación de la cuenta oficial de la Premier League estuvo en adjudicarle a Diego Forlán su debut absoluto en el balco de la selección uruguaya en este encuentro, cuando en realidad se trataba de su segundo partido dirigido, dado que venía de debutar con una caída agónica por 3-1 frente a Japón.

Además de ponderar el rendimiento de Darwin Núñez, exatacante de Liverpool tras su doblete en Seúl, la publicación también incluyó un espacio para la figura local y excompañero de Rodrigo Bentancur: "Son Heung-min en la lista de goleadores", haciendo referencia al tanto del ex Tottenham Hotspur.