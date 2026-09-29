Manchester City fue declarado culpable por irregularidades financieras de la Premier League: los posibles castigos

Manchester City fue declarado "culpable" de "graves" infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018 por la Premier League , según anunció la organizadora del campeonato inglés este martes y el club apelará a dicha sentencia.

El club inglés anunció de manera inmediata que recurrirá a las conclusiones de la investigación, al considerar "inocente" de las "acusaciones" que se le imputan.

Entre estas acusaciones está la de que el City habría firmado contratos ficticios con varios socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club , ocultando el verdadero estado de sus finanzas y evitando infringir los límites de gasto de la Premier League y la UEFA .

Una comisión independiente también declaró al club culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación en la investigación.

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Para el presidente de la Premier League, Richard Masters, citado en el comunicado, quedó demostrado que "el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década".

Haaland, estrella de la selección mundialista de Noruega y del Manchester City, es uno de los jugadores representados por Rafaela Pimenta. Getty Images

"Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes ya los aficionados", añadió.

Por el momento no se ha impuesto ninguna sanción y el City ha anunciado que recurrirá a la decisión.

"El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados", anunció la entidad en un comunicado.

Desde que la City fue adquirida en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, se ha convertido en una de las grandes potencias del fútbol inglés y europeo.

En los últimos 15 años ha ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups y siete Copas de la Liga, además de conquistar la primera UEFA Champions League de la entidad en 2023.

Ese mismo año, el club fue acusado por la Premier League tras una investigación sobre presuntas infracciones financieras. La audiencia ante una comisión independiente comenzó en septiembre de 2024 y concluyó tres meses después.

Las sanciones que podría recibir Manchester City

Pese a que todavía no se confirmó ningún castigo, las sanciones que podría recibir el club van desde multas económicas hasta quita de títulos. De acuerdo con la norma W.64 del reglamento de la liga inglesa, la Comisión Independiente dispone de un amplio margen de castigos:

Una amonestación formal

Multas económicas de gran escala

Quita de puntos acumulados con carácter retroactivo o a futuro

La pena máxima de expulsión directa de la Premier League.

La normativa también contempla la combinación de varias de estas medidas o la quita de títulos obtenidos en el período investigado.

FUENTE: AFP