"Están en su casa o trabajando para el sector": edil de la Coalición Republicana reconoce pago a asesores sin actividad a cambio

El edil de la Coalición Republicana por Montevideo Guillermo Kruse dijo que no se necesitan nueve personas por representantes , en relación al máximo de asesores que los ediles pueden tener en la Junta Departamental de la capital.

Cada representante departamental tiene un máximo de cinco secretarios , pero puede pedir hasta cuatro trabajadores más en formato de pase en comisión .

"También rompe los ojos —dijo Kruse— que no tenga una remuneración el edil y nos evitemos todas estas cosas, aunque va a ser muy difícil porque constitucionalmente está prohibido".

Hasta nueve asesores por edil y contratados que "no hacen nada": la trama detrás del gasto en la Junta de Montevideo

Edil Gonzalo Gómez pedirá licencia en la Junta Departamental de Montevideo hasta que la Comisión de Ética blanca se expida sobre su caso

La polémica se disparó luego de que el edil blanco Gonzalo Gómez explicara que había contratado a Pablo Leiva como asesor , hoy condenado por lavado de activos y desvinculado de ese rol.

Kruse también consultado en el streaming Todo un Tema de El Observador porque tenía dos asesores en pase en comisión que estaban sin trabajar en su despacho.

"Porque justamente en este acuerdo político, gente que me apoyó me pidió: si sos edil te vamos a pedir esta persona en comisión", reconoció,

"En mi caso, junté votos blancos y colorados, tengo una persona en comisión que pertenece a un sector colorado y una persona que pertenece a un sector del Partido Nacional. Quien paga su sueldo es la comisión", agregó.

"En mi despacho, como dije claramente, yo no tengo actividades para ellos. Fíjate que el despacho es un edil más o menos mide dos metros por dos metros", afirmó el edil. Estos asesores están "en su casa o trabajando para el sector político", añadió. Kruse fue preguntado sobre si esto era correcto y respondió que era algo que "la ley lo permite".

Sobre la partida para el máximo de cinco asesores, dijo que eso "está hecho hasta en cinco para que no los agarre el IRPF" y que "perfectamente podría tener una sola persona" el beneficiario de esta partida. El edil dijo que él particularmente no recibía ningún cobro de sectores o partidos por su función en el órgano departamental.

Kruse también dijo que el también asesor Lucio Leiva, hijo del asesor condenado, "estaba todos los días en la Junta y se notaba claramente que trabajaba". Pero añadió: "Creo que nadie en la Junta sabía que el padre estaba integrando la secretaría de Gómez".

"La semana pasada de Gómez yo te hubiera hablado muy bien, porque es uno de los ediles que más trabaja, que más proyectos ha presentado y mejores presencias parlamentarias tiene. (...) Le veía mucho futuro político a Gómez. Ahora cuando me entero lo de haber puesto a un asesor, no saber ni quién era y negarlo... eso fue lo peor", dijo el edil coalicionista.

"Si vos me preguntas quiénes son las personas (que son sus asesores), yo te digo nombre y apellido y dónde viven, conozco todo de las personas", afirmó Kruse.

Sobre el futuro de Gómez, dijo que la situación "va a ser muy difícil". "Aparte, él hizo una defensa ultranza desde China de Lucio que incluso se que hubo gente amiga que le dijo que no haga eso, esperá a llegar a Montevideo para enterarte de la situación. Se la jugó y ahora me entero que al otro día se pelearon", sentenció. El domingo, Lucio Leiva presentó formalmente su renuncia a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional, tras la repercusión del caso.