Edil Gonzalo Gómez pedirá licencia en la Junta Departamental de Montevideo hasta que la Comisión de Ética blanca se expida sobre su caso

El edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez pedirá licencia a su banca en la Junta Departamental de Montevideo hasta que la Comisión de Ética de su colectividad se expida sobre su caso , luego de que Pablo Leiva, asesor que tenía contratado fuera condenado por lavado de activos del narcotráfico , informaron fuentes políticas a El Observador.

Gómez había encabezado este lunes una conferencia de prensa en la que dijo no tener conocimiento de las actividades ilícitas en las que estaba involucrado su asesor, que fue desvinculado ni bien se conoció que había sido condenado por la Operación Trazador , en la que se incautaron 260 kilos de pasta base, más de $3 millones en efectivos que estaban en la casa de Leiva, decenas de miles de dólares, armas y municiones.

El edil de Por la Patria —sector liderado por Jorge Gandini— también tenía contratado como asesor a Lucio Leiva, hijo del hoy condenado, que renunció el domingo a su cargo como colaborador. El hijo fue detenido en el operativo, pero luego liberado por la Justicia .

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Edil blanco Gonzalo Gómez asumió "error" de contratar a asesor que terminó condenado por lavado y dijo desconocer su "actividad ilícita"

Ambos cobraban sueldos nominales de $52 mil por sus tareas en la junta y formaban parte del equipo de cinco asesores que tenía Gómez, quien sostuvo en la conferencia que no veía "mérito" para renunciar a su banca, porque él no podía saber qué hacía Leiva en su intimidad.

Sin embargo, uno de los puntos polémicos de la conferencia estuvo en el hecho de que reconoció que no tenía tareas asignadas como colaborador, pese a que cobraba un sueldo.

Si bien en un momento fue contratado para asistir al representante en tareas vinculadas a su representación. Es decir, que lo asistiera en su rol como edil departamental, sobre todo a través del "contacto con la ciudadanía" para luego elaborar informes y presentar mociones.

Pese a ese objetivo inicial, el edil apuntó que la "mayoría de las tareas" terminaron "directo" en su WhatsApp.

Gómez asumió el error de no haber sido lo suficientemente "precavido" a la hora de contratar a esta persona, que llegó a su despacho tras la recomendación de su hijo.

El domingo, horas después de aterrizar en Uruguay proveniente de China, donde estaba de viaje, Gómez fue recibido por la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional. Allí, se puso a disposición del partido, brindó sus explicaciones y pidió que su caso pase a la Comisión de Ética.

Tras la conferencia de este lunes, en la cúpula nacionalista comenzaron a manejar que lo mejor era que también se pidiera licencia en la junta hasta que la comisión se expida. El tema estaba siendo conversado entre Gómez, el presidente del directorio Álvaro Delgado, y el referente nacionalista de Montevideo, Martín Lema.