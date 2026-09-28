Meteorólogos anuncian la llegada de un ciclón a Uruguay este martes: cómo estará el resto de la semana

El meteorólogo Mario Bidegain anunció la llegada de un ciclón el martes , que afectará principalmente desde Montevideo hacia los departamentos del este del país. Los vientos estarán afectando principalmente en la costa y serán de entre "40 y 60 kilómetros por hora", con ráfagas de "60 y 80 kilómetros por hora" .

Para los días posteriores pronosticó un descenso de temperaturas . "El día miércoles vamos a tener tiempo bueno, algo ventoso a la mañana, pero con temperaturas máximas que van a estar alrededor de los 14 o 15 °C , lo que marca temperatura por debajo de lo normal para la época ", agregó el especialista.

"Habrá tiempo bueno para el miércoles y jueves, y luego el día viernes de esta semana vuelve a desmejorar el estado del tiempo hacia la última hora", añadió Bidegain en diálogo con El Observador. El próximo fin de semana será " muy inestable, con precipitaciones por lo menos sobre Montevideo ".

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Si bien el ciclón de mañana forma parte de "situaciones típicas de las estaciones intermedias", "puede ser incentivado por el fenómeno de El Niño en cuanto a la intensidad de los vientos", agregó. "Las lluvias más importantes van a estar en el extremo norte del país en la frontera con Brasil", según Bidegain.

El meteorólogo Nubel Cisneros coincidió con que la llegada del ciclón es mañana. "Es de poca intensidad, va a pasar muy rápidamente. Vamos a tener lluvias y lloviznas, algunas tormentas prácticamente en todo el país, comenzando a mejorar ya lo que es hacia la noche", dijo Cisneros.

"El miércoles a la noche nuevamente hay pasaje de mucha nubosidad y un frente frío corto. Va a generar lluvias y lloviznas, más que nada en la noche del día miércoles y las primeras horas del día jueves, luego va a mejorar rápidamente", añadió el especialista. "Las temperaturas se van a mantener de templadas a cálidas", aclaró.

"Las condiciones tienden a mejorar hacia el día domingo. Ahí si vamos a notar un descenso en cuanto a las temperaturas", sentenció.

Sin embargo, el meteorólogo José Serra dijo que el ciclón puede generarse "hacia el fin de semana", no para este martes. "Hoy la situación es la siguiente, tenemos una masa de aire húmeda e inestable que cubre el territorio nacional, esta situación está afectando la región norte del país desde el día de ayer. Está provocando abundantes granizadas, lluvias copiosas abundantes sobre todo en la zona oeste y noroeste del país", aseguró Serra.

"Al sur del río Negro la situación va a permanecer con cierta inestabilidad, cubierto, nuboso, algunas precipitaciones en el día de hoy alternando con mejoras temporarias", añadió.

"El día de mañana martes la situación es la siguiente, cubierto a nuboso, ventoso, sobre todo en zonas de la costa. Las temperaturas van a permanecer entre los 18 °C la máxima y 11 o 12 °C la mínima", dijo Serra y contó que los vientos "pueden llegar a los 80 kilómetros por hora a modo de rachas".

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ya había pronosticado que desde este lunes hasta la tarde del martes que "la inestabilidad continuará afectando principalmente el norte del territorio". Las lluvias más significativas serán en el norte "con valores estimados de entre 80 y 120 milímetros". Para el martes se esperan "vientos fuertes y persistentes del suroeste" con rachas de hasta "80 kilómetros por hora".

"Este sistema afectará principalmente las zonas costeras del sur y este", según Inumet.