"No es que comienza la primavera por decreto": meteorólogo advirtió por nuevo golpe de frío con 4 °C y heladas

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que Uruguay tendrá un marcado descenso de temperatura entre este martes y miércoles , con viento, bajas sensaciones térmicas y nuevamente heladas, aunque después las temperaturas subirán y se instalará un escenario más primaveral.

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“ Esta semana está sin lluvia. Y hoy y mañana un poco ventoso, así que mañana mucho cuidado porque baja la sensación térmica ”, dijo este lunes en Informativo Sarandí .

Según Ramis, este martes la temperatura máxima será de apenas 11 °C , mientras que para el miércoles pronosticó una mínima de 4 °C .

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“ Nuevamente tenemos heladas, fundamentalmente agro. Así que para aquellos que decían que la primavera ya estaba, falta un poquito ”, señaló.

Ramis adelantó cuándo “se instala la primavera”

El meteorólogo sostuvo que después de estas jornadas frías las temperaturas comenzarán a recuperarse.

Consultado sobre cuántos días de frío quedan, respondió: “No, mañana nada más”.

“Después octubre pueden venir otros días de frío, pero no, octubre va a estar en 17, 18 grados. Se instala la primavera”, agregó.

Ramis aclaró además que el equinoccio no implica que meteorológicamente la primavera comience de forma inmediata.

“Es un evento netamente astronómico”, explicó, y agregó: “La primavera puede comenzar un mes antes o un mes después, pero no tiene fecha de inicio”. También ironizó que “no es que comience la primavera por decreto”.

El pronóstico de Ramis para toda la semana

Para este lunes, Ramis pronosticó una mínima de 13 °C y una máxima de 18 °C, con cielo nuboso y viento del oeste de hasta 45 km/h.

El martes será el día más frío en cuanto a las máximas, con 7 °C de mínima y 11 °C de máxima. “Cuidado en la tardecita y noche, baja sensación térmica por el viento”, advirtió. Se esperan además vientos del oeste de unos 35 km/h.

El miércoles comenzará todavía más frío, con 4 °C de mínima, heladas agrometeorológicas y una máxima de 16 °C. A partir del jueves cambiará el panorama. Ramis anticipó 9 °C de mínima y 22 °C de máxima para esa jornada, mientras que el viernes las temperaturas estarán entre 13 °C y 21 °C.

Para el sábado prevé una mínima de 11 °C, una máxima de 20 °C y abundante sol. El domingo tendrá entre 9 °C y 20 °C, estará nuboso y sobre el final de la jornada podría registrarse alguna precipitación.