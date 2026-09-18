El sector de la economía que tiene 550 empresas y mueve más de US$ 3.100 millones al año

El sector de las tecnologías de la información mantuvo un desempeño dinámico en los últimos años con un aumento en la facturación local y las ventas al exterior . El desempeño positivo se explica en la inserción internacional y la demanda externa de servicios tecnológicos.

Un informe del Instituto Uruguay XXI menciona que el país fue pionero en América Latina en la formación académica vinculada a las tecnologías de la información (TIC), a partir de la creación en 1967 del Instituto de Computación y de las primeras carreras universitarias del área, lo que sentó las bases para el surgimiento de empresas nacionales, centros de desarrollo y una temprana masa crítica de profesionales especializados.

Con el paso de los años, Uruguay se convirtió en el segundo mayor exportador de software per cápita de América Latina y el primero de América del Sur , consolidando un perfil exportador destacado de la región.

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El informe señala que de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo (MTSS), en 2025 había registradas 550 empresas vinculadas al sector TIC . El 73% (401) fueron pequeñas empresas, con entre 5 y 20 empleados; el 23% (127) fueron medianas con menos de 100 trabajadores (127) y el 4% restante (22) fueron grandes, con más de 100 obreros.

A su vez, la facturación total del sector llegó a US$ 3.681 millones en 2024, con una suba interanual de 9% y equivalente a 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Si se excluye la facturación correspondiente a los servicios de datos de Antel, las ventas se ubicaron en US$ 3.185 millones, con incremento de 10% respecto a un año atrás.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) Inés Guimaraens

El documento señala que el crecimiento de ese año fue más moderado que en 2023, pero confirmó la continuidad de una trayectoria expansiva del sector, apoyada en la demanda del mercado interno y las exportaciones.

A nivel interno, las ventas alcanzaron los US$ 1.358 millones, con suba de 12% y sin considerar las de Antel se ubicaron en US$ 862 millones, con una variación positiva de 17%. Por su parte, las ventas al exterior, compuestas por exportaciones desde Uruguay y operaciones de filiales de compañías locales en el extranjero, llegaron a US$ 2.323, con aumento interanual de 7%. “El sector mantuvo una marcada orientación internacional, dado que las ventas al resto del mundo representaron la mayo parte de la facturación total”, dice Uruguay XXI.

El texto agrega que las ventas al resto del mundo representaron el 63% de la facturación del sector, a la vez que el 76% de las empresas reportó ventas a clientes internacionales, confirmando la relevancia del mercado externo para la industria. En particular, las empresas de servicios y del rubro vertical fueron las más orientadas al exterior, con 84% y 71% de sus colocaciones destinadas al resto del mundo, respectivamente.

El organismo oficial señala que “el crecimiento creciente del sector TIC uruguayo se explica principalmente por su inserción internacional, la demanda por servicios tecnológicos y un conjunto de fortalezas locales como la estabilidad institucional, la calidad del capital humano, la infraestructura digital y la cercanía horaria con Estados Unidos”. Precisamente ese país se mantuvo como principal destino de las exportaciones, aunque redujo su participación de 82,4% en 2023 a 77,6% en 2024. Después se ubicó Reino Unido, Chile, España, Canadá, Alemania y Arabia Saudita.