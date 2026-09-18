El cable se reconvierte, la radio enfrenta a Meta y Google: el nuevo desafío de los medios del interior

La transformación tecnológica y los cambios en las reglas de juego están modificando el funcionamiento de la televisión para abonados y la radiodifusión del interior. Mientras los cableoperadores avanzan hacia servicios de conectividad, las radios buscan adaptarse a las plataformas digitales y enfrentan nuevos competidores por audiencia, contenidos y publicidad. Los presidentes de ambas asociaciones expusieron los cambios que atraviesan sus sectores y plantearon los desafíos que tienen por delante.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, señaló que el sector de las telecomunicaciones atraviesa un proceso de transformación marcado por los cambios tecnológicos y normativos. En ese escenario, sostuvo que el modelo tradicional de televisión por cable como único producto quedó obsoleto y que las empresas del interior comenzaron a reconvertirse hacia servicios de conectividad.

Melo señaló que la televisión para abonados alcanzó su máximo histórico en 2018, con unos 733.000 abonados . Según los últimos datos de Ursec mencionados durante su exposición, actualmente hay 374.800 suscriptores . En paralelo, la banda ancha fija llegó a 1.163.000 servicios en el país.

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El cambio normativo que habilitó a los cableoperadores a brindar internet al hogar abrió una nueva etapa para las empresas del sector. Durante las Jornadas Anuales de Regulación de los Servicios de Comunicaciones organizadas por Ursec, Melo destacó especialmente ese proceso: “Nosotros decimos que el cable ha renacido” , sostuvo.

La habilitación de las licencias Clase B por parte del Poder Ejecutivo permitió que los cables del interior ingresaran al negocio de internet. Melo explicó que, luego de no concretarse acuerdos con Antel para utilizar sus redes, los operadores optaron por construir infraestructura propia.

Según detalló, las empresas realizaron con recursos propios el despliegue de redes de fibra óptica. La inversión acumulada ronda los US$ 26 millones. Melo indicó además que el costo promedio de desplegar una red alcanza unos US$ 3.500 por manzana y que la conexión en la casa de cada cliente supone entre US$ 80 y US$ 110.

“Los cables estamos migrando o estamos mutando a hubs de conectividad”, planteó durante su presentación.

El efecto sobre los precios

Melo presentó una comparación sobre el costo de los servicios para las familias del interior. Señaló que, cuando había proveedores separados, el costo mensual de internet y televisión rondaba los $3.350.

Actualmente, según sus datos, el promedio de un combo de cable más internet es de unos $2.050. Melo sostuvo que la competencia permite que el bolsillo del ciudadano tenga un ahorro de casi 60% mensual.

Los conflictos y la competencia

Durante su exposición, Melo también planteó los principales conflictos que enfrenta actualmente el sector. En su presentación señaló como uno de los frentes a los canales de aire de Montevideo —4, 10 y 12—, a los que acusó de “exigir tarifas abusivas”.

Otro de los frentes mencionados fue el fútbol uruguayo, en particular los derechos deportivos, que, según planteó, son “forzados a contratos Premium caros”.

Melo también se refirió a la “asimetría comercial” y señaló la existencia de “presiones feroces de oligopolios de la capital y competidores nacionales y el exterior”.

En relación con los canales de Montevideo, sostuvo que existe una exigencia de contratación conjunta de contenidos. Según explicó, esa práctica está prohibida por la ley y recordó que existe un expediente sobre el tema en el área de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía.

Sobre el fútbol, cuestionó la separación entre el streaming y la transmisión tradicional para cables y sistemas satelitales. Según explicó, los operadores que quieran ofrecer el contenido en ambas modalidades deben afrontar costos asociados a las dos tecnologías.

También mencionó a empresas que históricamente fueron proveedoras de contenidos y que ahora ofrecen servicios directamente a los consumidores. Como ejemplo mencionó a Disney y sostuvo que, a su entender, existe una competencia desleal.

Las radios del interior advierten por el avance digital y reclaman igualdad de condiciones

El presidente de la Asociación de Radios del Interior (Rami), Juan Brañas, repasó los cambios que atravesó el sector en los últimos años y planteó los principales desafíos que enfrenta la radiodifusión del interior. Durante su exposición se refirió a la cantidad de licencias, las reglas para la publicidad, la competencia entre actores regulados y desregulados, el avance de las plataformas digitales y la caída de la publicidad en los medios tradicionales.

También advirtió sobre la situación de las radios AM y planteó distintas medidas para intentar sostener la actividad en el interior, entre ellas la creación de un fondo de fomento para la radiodifusión.

La cantidad de licencias

Para Brañas, la discusión sobre cuántas licencias puede tener un operador debe analizarse teniendo en cuenta la situación económica actual de las radios del interior. “Lo de las licencias para las radios hoy, en el 2026, que tenga una, que tenga cinco o que tenga 19, ya es más conceptual e ideológico que otra cosa”, sostuvo.

El empresario señaló que la radiodifusión del interior ha perdido fuerza desde el punto de vista comercial y que esto llevó al cierre de emisoras en distintas localidades.

Según explicó, algunos radiodifusores podrían estar dispuestos a mantener funcionando una radio que cerró, incluso cuando se encuentra a 30 o 60 kilómetros de otra emisora que ya administran. Sin embargo, sostuvo que las restricciones sobre la cantidad de licencias pueden impedir esas operaciones.

Para Brañas, debería priorizarse que el servicio continúe funcionando. “Lo que importa es que el servicio esté funcionando. No importa ya a esta altura quién lo maneje”, afirmó.

Publicidad y competencia desleal

Otro de los puntos que planteó Brañas fue el límite de tiempo destinado a la publicidad. Señaló que la modificación del límite de 15 a 20 minutos es un aspecto que actualmente no se está controlando de manera suficiente.

Para explicar el problema, planteó el caso de una localidad de 7.000 habitantes con dos radios. Según su ejemplo, una emisora puede cumplir con el límite, emitir 15 minutos de publicidad y cobrar $ 3.000 por ese espacio, mientras otra puede emitir 30 minutos y cobrar $ 2.000. “Eso se llama competencia desleal”, afirmó.

Para Brañas, el control del cumplimiento de las reglas es necesario para que los operadores puedan competir en igualdad de condiciones.

La radio frente a la transformación digital

El dirigente sostuvo que la radio logró adaptarse a las distintas transformaciones tecnológicas. Recordó el paso de las emisoras a internet y la incorporación del streaming, las redes sociales, la radio visual y los podcasts.

Según señaló, esta adaptación permitió mantener una parte importante de la audiencia. “Más del 60% en interior todavía escucha radio en una modalidad o en otra”, afirmó.

Sin embargo, planteó que la transformación digital también generó nuevos competidores.

Regulados contra desregulados

Para Brañas, uno de los principales problemas actuales es la diferencia entre las obligaciones que deben cumplir los medios tradicionales y las que enfrentan los nuevos actores que producen contenidos en internet. “Cuando la simetría en lo que tiene que ver con las regulaciones son desparejas, pasa lo que pasó”, sostuvo.

En ese nuevo escenario mencionó la aparición de radios online, podcasts, programas de televisión y transmisiones de video realizadas por actores que no forman parte de los medios convencionales.

Según su planteo, esos nuevos actores pueden desarrollar contenidos sin estar sujetos a las mismas reglas que los medios tradicionales. Mencionó, entre otros casos, el uso de música e imágenes sin los derechos correspondientes y la utilización de contenidos y noticias de medios tradicionales sin mencionar la fuente.

“Entonces ahí es donde se empieza a convertir la transformación digital en una competencia desleal en cuanto a contenidos”, afirmó. Y resumió el problema: “¿Entre qué? Entre los regulados y los no regulados”.

Meta, Google y la publicidad que se va al exterior

Brañas señaló que la competencia digital también impactó directamente en el mercado publicitario. Según explicó, el 70% de la publicidad va a plataformas digitales. “No lo digo yo, lo dicen las agencias”, aclaró.

El problema, planteó, es que una parte importante de ese dinero termina en compañías del exterior. “Se va para el exterior. Estamos hablando de Meta, de Google”, sostuvo.

Durante su exposición mencionó cifras de ingresos publicitarios que atribuyó a esas compañías. Según los números presentados por Brañas, Meta habría obtenido US$ 210 millones por publicidad en Uruguay y Google US$ 90 millones.

De acuerdo con su planteo, se trata de unos US$ 300 millones vinculados a ese flujo publicitario. “¿De dónde salió? De los medios tradicionales. De los diarios, de las radios, de los canales de televisión. De los carteles”, afirmó.

La situación de las radios AM

Brañas dedicó parte de su exposición a la situación de las radios AM del interior. Según un análisis realizado por la asociación, aproximadamente ocho años atrás identificaron 10 radios ubicadas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes que no contaban con FM y se encontraban en una situación crítica. Según señaló, actualmente quedan seis y cuatro cerraron.

También sostuvo que “el 99% de las radios que han cerrado han sido AM, salvo dos”. El dirigente vinculó el cierre de emisoras con la situación comercial de los pequeños comerciantes y con el cambio en las decisiones publicitarias.

“La radiodifusión desaparece”

Ante este escenario, Brañas planteó la necesidad de adoptar medidas antes de que la situación se profundice. “Si mañana no empezamos a hacer algo, en 5 años tenemos la mitad y en 10 años tendremos lo que quede. La radiodifusión desaparece. En el interior desaparece. Y guárdenlo esto, lo dije hoy”, advirtió.

Entre las alternativas que mencionó se encuentra la necesidad de fortalecer la presencia de receptores de radio AM y FM. Como ejemplo, señaló que recientemente en Estados Unidos se aprobó que los receptores de radio de los automóviles incluyan las dos frecuencias.

También planteó revisar el tratamiento tributario de los receptores de radio en Uruguay. Señaló que los equipamientos destinados a la radiodifusión ingresan al país sin impuestos, pero los receptores de radio pagan tributos como cualquier otro electrodoméstico. En ese sentido, propuso analizar la posibilidad de desgravar los receptores y establecer que ingresen con capacidad tanto para FM como para AM.

Un fondo para la radiodifusión del interior

Como otra herramienta para enfrentar la situación del sector, Brañas propuso analizar la creación de un fondo de fomento de la radiodifusión del interior.

Tomando como referencia los recursos publicitarios que, según sus cifras, se destinan a plataformas digitales del exterior, planteó la posibilidad de establecer un impuesto destinado a financiar ese fondo.

“Si se van US$ 300 millones para el exterior, creo que un impuesto de un 20% para un fondo de la radiodifusión no es descabellado”, sostuvo. Según la estimación presentada por Brañas, ese mecanismo podría generar más de 2.000 puestos de trabajo en el interior.