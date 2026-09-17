Camión cayó desde lo alto de un puente de Ruta 5 sobre una rotonda en Las Piedras: conductor resultó politraumatizado

Un camión que transportaba frutas y verduras cayó desde un puente de Ruta 5 sobre una rotonda en la mañana de este jueves en la zona de Las Piedras , Canelones, informó Policía Caminera .

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La Jefatura de Policía de Canelones agregó por su parte que el “ camión cae desde lo alto del paso por Ruta 48 ” y que el conductor resultó “ politraumatizado ”.

El siniestro ocurrió sobre las 7:30 de este jueves 17 de setiembre , a la altura de la intersección de Ruta 5 y Ruta 48 .

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Según la información policial, el camión circulaba de sur a norte por Ruta 5 , transportando frutas y verduras. Al pasar sobre el puente de Ruta 48, impactó contra la baranda, el conductor perdió el dominio del vehículo y cayó sobre la rotonda ubicada debajo .

El conductor, de 40 años y único ocupante del camión, fue diagnosticado como “politraumatizado”.

De acuerdo con la información oficial, no se autorizó la realización de la espirometría. Como consecuencia del siniestro, la rotonda ubicada debajo del puente quedó cortada a la circulación.