Fiscalía de Corte respondió a Perciballe: "De ninguna forma la intención es desmantelar Lesa Humanidad"

Después de las críticas y cuestionamientos del fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe , a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , por sus dichos en el Parlamento, desde la Fiscalía de Corte respondieron a los planteos del fiscal.

Ferrero había afirmado que no eliminará la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad , aunque señaló que evalúa agregarle otras competencias debido a que tiene menos causas que otras fiscalías.

Además, durante una comparecencia ante el Senado por la Rendición de Cuentas, la fiscal de Corte dijo que le había pedido a Perciballe que apoyara a la fiscal de Homicidios Sabrina Flores con una de sus fiscales adscriptas y sostuvo que el fiscal había accedido “ gustosamente ”.

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Perciballe cuestionó esa versión. En una entrevista con Lado B, de TV Ciudad, aseguró que “ de ninguna manera ” Ferrero le pidió su consentimiento. “ Nunca me llamó. Lo que hizo fue quitarnos a una fiscal adscripta . Yo me comuniqué, no con ella, (sino) con quien lo comunicó, para decirle que aceptábamos eso pero hasta el 18 de setiembre. Hay reglas mínimas de decoro y, además, de diálogo”, afirmó.

El fiscal también sostuvo este miércoles en La Diaria Radio que ese movimiento y otro traslado representan “un claro debilitamiento” de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad. “La fiscal de Corte está violando una sentencia de la Corte Interamericana”, afirmó Perciballe.

La respuesta de Fiscalía de Corte

Ante una consulta de El Observador, desde la Fiscalía de Corte señalaron que “el movimiento de fiscales en apoyo a otras fiscalías es un procedimiento habitual y que apunta a cubrir las necesidades, es una fiscalía que debe administrar escasos recursos”.

“De ninguna forma la intención es desmantelar esa fiscalía, eso es una interpretación que hizo Perciballe”, indicaron desde Fiscalía.

Otro de los puntos que aclararon es que “en ningún momento” se le quitó una fiscal a la sede especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

“Se le pidió a una adscripta que fuera en apoyo a otra fiscalía y por un plazo determinado”, explicaron.

Los equipos fiscales están conformados habitualmente por un titular y dos fiscales adscriptos. Desde Fiscalía señalaron que, debido a la escasez de recursos, existen sedes que funcionan con un solo adscripto, mientras que la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad cuenta con tres fiscales adscriptos.

También aclararon que la reorganización de los recursos humanos, los apoyos entre fiscalías, los traslados y las subrogaciones no son decisiones que Ferrero instrumente directamente.

Si bien es la fiscal de Corte quien finalmente resuelve y firma, esa tarea es realizada por una oficina técnica de la Fiscalía Adjunta, a cargo de la prosecretaria Claudia Aquino.

La posibilidad de agregar competencias a Lesa Humanidad

Respecto a la posibilidad de otorgar nuevas competencias a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, desde Fiscalía de Corte explicaron a El Observador que se trata de una práctica que también se utiliza en otras sedes.

Como ejemplo mencionaron que a Flagrancia de 12º Turno se le otorgó una subespecialización en armas a raíz de los tiroteos.

Desde Fiscalía señalaron, por último, que comprenden la sensibilidad de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad y los compromisos internacionales asumidos por Uruguay, y aseguraron que esa particularidad será respetada.

Sin embargo, remarcaron que la Fiscalía de Corte también debe administrar recursos que son escasos, argumento con el que defendieron los apoyos temporales de fiscales adscriptos entre distintas sedes.