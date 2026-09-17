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Incautaron droga y dinero en un allanamiento en Brazo Oriental: estiman unos 300 kilos de pasta base y hay cuatro detenidos

El operativo policial ocurrió durante la mañana de este jueves y dejó detenidos, confirmaron desde la investigación

17 de septiembre de 2026 13:09 hs
Incautación de droga en Brazo Oriental

Incautación de droga en Brazo Oriental

Foto: captura de pantalla de Telemundo de Canal 12

El Ministerio del Interior incautó una gran cantidad de droga y dinero en efectivo en allanamiento realizado en Brazo Oriental en la mañana de este jueves. También se logró detener a cuatro personas que estaban en el lugar, confirmaron desde la investigación.

El allanamiento estuvo liderado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y también participaron otras dependencias policiales. Según informó Telemundo de Canal 12, en primera instancia se incautaron aproximadamente 300 kilos de pasta base.

Todavía falta que se conozca el peso exacto de la droga. Para informar este y otros detalles, la cartera convocará a una conferencia de prensa durante esta tarde. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Estupefacientes de 1er Turno.

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La semana pasada, la Policía Nacional desarticuló un grupo criminal dedicado a la plantación de marihuana en un campo de Rivera; por este caso incautaron 355 plantas de cannabis y hay tres detenidos. Entre esos arrestados están un hombre de 32 años y una mujer 61 años, ambos con antecedentes penales. También hay otro hombre de 24 años sin antecedentes penales.

Plantación de marihuana en Rivera

Plantación de marihuana en Rivera

Entre los objetos retenidos por este caso hay cinco bolsas de nailon que contenían sustancia vegetal, con un peso total de 4,732 kilos. También se incautó una escopeta, una pistola con sus números limados, una chumbera, dos camionetas y una moto, entre otros objetos.

El jefe de la Policía Nacional José Manuel Azambuya destacó la participación de varias divisiones de la fuerza y afirmó que esta incautación de marihuana estaba "en la línea estratégica y operativa" de la incautación de cocaína y pasta base ocurrida la anterior semana en los departamentos de Artigas y Salto. Aunque Azambuya también aclaró que son dos investigaciones diferentes.

En la operación Polux se incautaron 300 kilos de cocaína y 100 de pasta base que habían sido arrojados desde una avioneta en Artigas. Por este caso, la Justicia imputó a cinco de los siete detenidos. Los cinco deberán cumplir prisión hasta marzo de 2027, mientras continúa la investigación. En este caso, las autoridades presumen que la droga provino de Perú.

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