El martes pasado un adolescente fue asaltado de camino al liceo en la zona de Villa Colón, entre Juan Lamolle y avenida Lezica, por dos delincuentes. Según relataron vecinos de la zona, consignados por Telemundo (Canal 12), las rapiñas "son constantes" y solo la semana pasada habían robado una moto en la misma cuadra.
Dos delincuentes asaltaron a un adolescente en Villa Colón: "No vayas a gritar, ¿entendiste?"
Dos delincuentes amenazaron a un joven que caminaba hacia el liceo en la zona de Villa Colón y le robaron la mochila