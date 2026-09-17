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Dos delincuentes asaltaron a un adolescente en Villa Colón: "No vayas a gritar, ¿entendiste?"

Dos delincuentes amenazaron a un joven que caminaba hacia el liceo en la zona de Villa Colón y le robaron la mochila

17 de septiembre de 2026 13:03 hs
Captura_video asalto
Video: Telemundo

El martes pasado un adolescente fue asaltado de camino al liceo en la zona de Villa Colón, entre Juan Lamolle y avenida Lezica, por dos delincuentes. Según relataron vecinos de la zona, consignados por Telemundo (Canal 12), las rapiñas "son constantes" y solo la semana pasada habían robado una moto en la misma cuadra.

En el video del asalto al adolescente se puede observar cómo dos hombres —uno lleva una bicicleta— se acercan al joven y lo amenazan con algo que no se puede percibir en la filmación, pero que la víctima describió como un cuchillo. Durante el asalto, se puede escuchar en el video cómo los delincuentes le dicen: "No vayas a gritar, ¿entendiste?".

Según se puede observar en el video, los asaltantes se llevan la mochila del adolescente y se alejan caminando rápido.

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Según relataron a Telemundo los vecinos, luego del robo, algunos comerciantes ayudaron al adolescente y lo acompañaron hasta su casa.

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