Montevideo City Torque vs Cienciano: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo por la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana

El partido de vuelta entre Montevideo City Torque y Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará este jueves 17 de setiembre a la hora 21.30 en el Estadio Centenario, y se podrá ver en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

El encuentro decisivo por la vuelta de los cuartos de final del torneo continental está programado para este jueves 17 de setiembre de 2026 . El escenario elegido para este cruce es el Estadio Centenario de Montevideo, donde el equipo celeste actuará como local con el objetivo de revertir la serie.

Para quienes siguen el encuentro desde el exterior, el cronograma oficial es el siguiente:

Matías Viña criticó a la dirigencia de River Plate, donde fue apartado, en su presentación en Cruzeiro: "Hay gente que no está a la altura"

Progreso vs Nacional: a qué hora juega hoy y por dónde ver el partido en el que el tricolor va por la clasificación en la Copa AUF Uruguay

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas.

19:30 horas. Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 20:30 horas.

20:30 horas. Argentina y Brasil: 21:30 horas.

¿Dónde ver en vivo Montevideo City Torque vs Cienciano?

Al tratarse de un partido internacional por la Copa Sudamericana, los derechos de televisación pertenecen a la cadena ESPN. El encuentro se podrá ver en vivo por cable en dicha señal y también estará disponible en streaming a través de la plataforma Disney+.

Cómo llegan los equipos y el historial reciente

El partido de ida, disputado la semana pasada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, finalizó con una victoria por 2-0 a favor de Cienciano. Los goles del conjunto peruano fueron anotados por Cristian Souza y el defensor uruguayo Maximiliano Amondarain.

Para avanzar a las semifinales del torneo, el panorama es el siguiente:

Montevideo City Torque: Necesita ganar por tres o más goles de diferencia para clasificar directamente, o por dos goles para forzar una definición por penales.

Necesita ganar por tres o más goles de diferencia para clasificar directamente, o por dos goles para forzar una definición por penales. Cienciano: Clasifica con una victoria, un empate o incluso perdiendo por un gol de diferencia.

El equipo uruguayo buscará mantener su invicto histórico jugando como local en la Copa Sudamericana, donde registra seis victorias y tres empates en nueve presentaciones. Por su parte, el conjunto incaico intentará defender la ventaja obtenida en la ida, respaldado por la estadística de que nunca ha quedado eliminado en competencias Conmebol tras ganar el primer partido de una serie. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre los equipos brasileños Atlético Mineiro y Santos.