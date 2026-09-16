La cifra de altas y bajas que lleva Nacional durante la gestión de Ricardo Vairo y Flavio Perchman, y que preocupa al presidente tricolor

Desde la llegada de Ricardo Vairo y Flavio Perchman a la cúpula de Nacional , los períodos de pases del tricolor han sido frenéticos . Con cinco entrenadores distintos en casi dos años, ningún mercado ha tenido menos de siete altas y diez bajas , con muchos jugadores que apenas pasaron un semestre por el club.

Este lunes el tricolor presentó su informe sobre el período de pases de julio a setiembre , con diez contrataciones y once salidas . De esas diez bajas, solo dos le dieron un retorno a Nacional y dos fueron jugadores que estuvieron solo seis meses en la institución . Entre las diez incorporaciones, en tanto, invirtió 847.000 dólares, con cuatro futbolistas que llegaron sin costo.

La tónica es similar tras el cierre de cada semestre, y la cifra total es grande: desde diciembre de 2024, mes en el que asumió la nueva directiva, a la fecha, Nacional contrató a 35 futbolistas y tuvo 61 bajas entre ventas, rescisiones y préstamos , constató Referí. Para darse cuenta de la magnitud de estas cifras basta con equipararlas con las de Peñarol , que en el mismo periodo contrató a 27 futbolistas y tuvo 39 salidas, siete de ellas cesiones .

Si se lo compara con los primeros dos años de la gestión anterior, de José Fuentes y Alejandro Balbi, los números de altas son similares (31 contra 35), pero las bajas de este período casi duplican al del anterior mandato (35 contra 61). Inclusive, este segundo número supera al total de salidas de Nacional durante los tres años de la anterior directiva , que fueron 55.

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En estos casi dos años en el albo invirtieron 7 millones de dólares en fichas de futbolistas, y recibieron casi de US$ 25 millones (con alrededor de US$ 4 millones pendientes de cobro y más millones de primas pendientes), la mayoría de jugadores de la cantera del club. Además, en julio la institución debía US$ 1,5 millones en rescisiones de contratos.

En una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador, Ricardo Vairo mostró su preocupación por la cantidad de altas y bajas que tuvo el club durante su gestión. "Es una de las cosas que más estoy comentando y que tenemos que cambiar. Yo para mí estar en una mitad de temporada y traer diez jugadores es porque algo no funcionó", expresó.

"Debemos ser mucho más rigurosos en el análisis de los jugadores que incorporamos. El mundo ha cambiado y la presión en los clubes grandes es cada vez mayor; hoy el fútbol es cabeza, físico y habilidad, en ese orden", agregó.

Los períodos de pases de Nacional en la era Vairo-Perchman

Verano de 2025: el mercado con más movimiento

Desde su asunción como vice tricolor en diciembre de 2024, Perchman enfocó sus contrataciones en los siguientes puntos: contratar jugadores menores de 26 o 27 años o menos, que en las temporadas inmediatas anteriores hayan experimentado una despegue deportivo, expresar potencial de crecimiento para que se consoliden en Nacional en el corto plazo y se transforme en precio de reventa, comprar un porcentaje de las fichas, y firmar contratos a tres años.

En el primer periodo, el del verano de 2025, cinco de las nueve contrataciones que realizó siguieron cada uno de esos pasos: Luciano Boggio (comprado por US$ 960.000 a Lanús), Lucas Villalba (US$ 800.000 a Montevideo City Torque), Julián Millán (US$ 700.000 a Cortuluá) y Emiliano Ancheta (US$ 350.000 a Danubio).

Además invirtió US$ 200.000 por Rómulo Otero, proveniente del Santos, trajo libres a Yonathan Rodríguez y a Eduardo Vargas, y contrató en préstamo a Franco Catarozzi y Diego Romero. En total, el bolso invirtió US$ 3.010.000.

De esos futbolistas, tres apenas duraron un semestre, durante el cual la directiva cesó a Martín Lasarte para contratar a Pablo Peirano: Rodríguez, Vargas y Catarozzi se fueron libres en el siguiente mercado.

Julián Millán fue una de las primeras compras de Nacional en la era Vairo-Perchman Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Con el cambio de rumbo en la cúpula tricolor este período fue el que tuvo más bajas, con 23. Ocho de esas salidas fueron con ventas, que le generaron al club un retorno de US$ 10.025.000, entre ellas las de Lucas Sanabria (4 millones de dólares de Los Ángeles Galaxy), Bruno Damiani (2,6 millones de Philadelphia Union) y Mateo Antoni (US$ 1.800.000 de Argentinos Juniors, que Nacional aún reclama al club argentino).

Nueve jugadores se fueron tras finalizar su contrato con el club, entre ellos Ruben Bentancourt, el paraguayo Federico Santander, el argentino Alexis Castro y Diego Zabala, y otros tres (Guillermo López, Axel Frugone y Luciano Inverso) salieron a préstamo. Solo López, que tras pasar por Boston River en 2026 volvió a salir cedido a Deportivo Maldonado, sigue siendo futbolista tricolor, y ninguno de los tres volvió a jugar en Nacional.

Invierno de 2025: la mejor venta y la compra más exitosa

Con Peirano como DT, Nacional contrató a siete jugadores y perdió a otros 11. Entre esas operaciones destacan la venta de Gonzalo Petit al Betis por un monto de US$ 5.282.550 (más otros US$ 2.866.500 en bonos que podría cobrar si se cumplen distintos objetivos) y la compra de Maximiliano Gómez por medio millón de dólares a Defensor Sporting.

Además de Gómez, el bolso pagó 700.000 dólares a Once Caldas por el colombiano Juan Pablo Patiño, y US$ 300.000 a River Plate por Juan Cruz de los Santos –gastó US$ 1.500.000 en total–. El primero solo jugó un puñado de seis meses en el club antes de volver cedido a su club de origen, y llegó a la par de Hayen Palacios, otro lateral colombiano cedido desde Athletico Paranaense que al periodo siguiente finalizó su préstamo y se fue a Independiente Medellín.

Maximiliano Gómez en el partido ante Progreso por el Torneo Clausura 2026 Foto: Enzo Santos/Focouy

Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Matías de los Santos llegaron libres, y de ellos solo sigue en el club el primero: Lodeiro se retiró un mes atrás y De los Santos también finalizó su vínculo con el club antes de que arranque el 2026, para recalar en Albion.

Junto con la venta de Petit, Nacional también vendió a Jeremía Recoba (US$ 702.000 de Las Palmas, cifra que puede duplicar por bonos), Gabriel Baez (US$ 150.000 de Talleres de Córdoba), y recibió 100.000 dólares de Olimpia por el préstamo de Lucas Morales. Además Juventud de Las Piedras compró por US$ 200.000 el pase de Rodrigo Chagas, que había salido cedido en el semestre anterior En total embolsó casi US$ 6.500.000, con posibilidades de recibir otros 3 millones en el futuro.

Verano de 2026: la mitad de las altas ya no están en el club

Tras obtener la Liga AUF Uruguaya de la mano de Jadson Viera, que llegó para los últimos partidos del Torneo Clausura y la definición contra Peñarol, Nacional salió al mercado del verano de 2026 para armar un plantel pensado para el nuevo DT.

El tricolor realizó ocho contrataciones entre fines de diciembre y principios de febrero, con el resonante pase de Maximiliano Silvera de Peñarol a Nacional (por el que el bolso pagó una prima de US$ 650.000). También pagó US$ 700.000 por Baltasar Barcia, 200.000 dólares por Agustín Vera y 150.000 dólares por Juan de Dios Pintado, y contrató sin costo a Tomás Verón Lupi, Jhon Guzmán (ambos a préstamo), Agustín Rogel y Camilo Cándido (ambos libres).

Del otro lado, la institución concretó la venta de Lucas Villalba al Botafogo por US$ 1.400.000 y vendió a tres juveniles del club (Facundo Saldaña, Juan Gancheff e Ignacio Fernández) por US$ 1,5 millones a Boston River. También finalizó los préstamos de Diego Romero y Hayen Palacios, cedió a Patiño a Once Caldas y a Nicolás Ramos a Cerro Largo, y dejó libres a Matías de los Santos, Rómulo Otero y Juan Echeverría, juvenil que se fue al Cádiz.

Lucas Villalba en su presentación como jugador de Botafogo

Sin embargo, dos movimientos alteraron la planificación tricolor: con el Apertura ya arrancado, Santos compró a Christian Oliva por US$ 500.000 y Fluminense se llevó a Julián Millán por US$ 3.500.000. Para reemplazar al primero, Jadson Viera pidió a Mauricio Vera, que llegó cedido desde Deportes Concepción –club al que había llegado dos meses antes– por US$ 50.000, y solo lo tuvo un par de partidos antes de ser cesado. El segundo se fue cuando el mercado había cerrado.

Poco más de seis meses después, cinco de las nueve altas de ese periodo no están en Nacional. Agustín Vera se fue cedido a las semanas de llegar a Albion, destino en el que también terminó prestado Baltasar Barcia al final del siguiente mercado. Pintado rescindió su préstamo desde Gimnasia de La Plata y se fue a Unión Santa Fe, mientras que Vera hizo lo propio y recaló en el Bhayangkara Presisi Lampung de Indonesia. Guzmán ni siquiera llegó a debutar con el primer equipo tricolor, cortó su vínculo y ahora está en Paysandú.

Invierno de 2026: los apartados y las apuestas

El último período de pases de Nacional comenzó antes de que se abriera el mercado, cuando Jorge Bava le comunicó a siete jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta para el segundo semestre: Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Juan de Dios Pintado, Mauricio Vera, Jhon Guzmán, Exequiel Mereles e Ignacio Suárez.

Los dos primeros rescindieron. Uno está en Platense y el otro sigue libre. Además de los casos ya mencionados anteriormente de Pintado, Vera y Guzmán, Mereles se fue cedido a Central Español y Suárez es el único de los siete que sigue en el club, pero entrenará apartado hasta que finalice su contrato con la institución en diciembre.

Nacional también vendió a Federico Bais al Al-Shamal de Qatar por US$ 752.000 y prestó a Paolo Calione al Al-Wakrah de ese mismo país por un monto de US$ 150.000. Además, prestó a Renzo Sánchez a Wanderers y a Bruno Arady a Juventud, y rescindió el contrato de Rafael Haller, jugador que fue contratado para el segundo semestre de 2024 y que luego pasó dos años cedido en Cerro y Boston River.

Nicolás López en su debut con Platense Foto: Platense

Con los malos resultados de la primera mitad del año, el club salió en búsqueda de varios refuerzos. Los argentinos Bruno Zuculini (por el que pagaron US$ 362.000 a Racing), Alexis Martín Arias (US$ 85.000 a Cerro Porteño) y Rubén Botta, el costarricense Francisco Calvo y el uruguayo Santiago Silva llegaron como los refuerzos de peso, y la directiva apostó por jóvenes como Tiziano Correa (150.000 dólares a Cerro Largo) y Benjamín Núñez (US$ 60.000 a Oriental) para nutrir al plantel.

Sin embargo, la experiencia de Bava en la segunda mitad del año duró poco, luego de que el bolso quedara afuera en la primera ronda eliminatoria de la Copa Sudamericana ante Tigre y perdiera las dos primeras fechas del Torneo Clausura.

Daniel Carreño llegó en el cierre del período de pases, y le dieron tres altas: Gastón Martirena (a préstamo sin costo desde Racing), el argentino Alejandro Martínez (cedido desde Talleres) y el joven extremo Nahuel Gelós, por el que Nacional pagó US$ 40.000 a Miramar Misiones.

Los números de los períodos de pases de la era Vairo-Perchman