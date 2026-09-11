Perchman y Trostchansky en Quedó Picando: entre elogios al Jefe de Policía de Montevideo y la urgente necesidad de expulsar a los violentos del fútbol

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , y el primer delegado de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, Julio Trostchansky estuvieron este jueves en Quedó Picando, programa deportivo del streaming de El Observador, y cada uno abordó la realidad de sus clubes, pero un tema en común les plantea preocupaciones similares: la violencia en el fútbol .

El delegado de Peñarol destacó el trabajo que está haciendo el nuevo Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo .

“ Me gusta ”, dijo, y agregó: “Lo he escuchado y se ha mostrado como una persona que realmente quiere participar directamente de lo que es el control de la violencia en el deporte y no como un espectador más. Ddirigió el operativo del clásico en el Campeón del Siglo. Ha generado y ha venido trabajando con propuestas que estoy seguro que van a dar resultado en el corto plazo ”.

Por su parte, Perchman sostiene un concepto que es clave: “ Vayan a buscar a esos 300 o 400 de cada lado, los sacan y vamos a vivir un fútbol en paz ”.

La decisión de Peñarol tras la quita de puntos por sus hinchas ante Nacional: contrató a un comisario de la Policía que fue director de centros penitenciarios

Perchman, entre elogios y críticas

Sobre las sanciones que se aplican en el fútbol, con quita de puntos y cierre de cancha, el vicepresidente de Nacional se mostró crítico.

“Es increíble que el 97% de los hinchas siga pagando por un 3% de violentos. Y esto es para Nacional y Peñarol”.

Además, apuntó: “Este es un tema del Estado. No llegué a Nacional para encargarme de las barras, ni encargarme de las bengalas. Es la Policía la que debe encargarse de eso como ocurre en todo el mundo. No me expliquen a mí qué es lo que van a hacer, se tiene que encargar ellos”.

“Y cuando digo que esto es un tema de Estado, no estoy diciendo que es un asunto del Frente Amplio, que está en el gobierno ahora, porque estuvieron los blancos (Partido Nacional) y también ocurrió lo mismo. Esto abarca a todos los gobiernos”, subrayó.

Entonces, puso en la conversación con los periodistas y en la charla que compartió con Trostchansky un ejemplo: “Hinchas encapuchados, ¿qué es eso? Si mañana vas a un casamiento y hay un encapuchado, lo echan”.

En medio de las críticas, también planteó un elogio a los operativos de seguridad en el fútbol y valoró el aspecto positivo del trabajo que realiza la Policía: “Para que no sean todas pálidas, los operativos policiales para las visitas de Peñarol al Parque, y para cuando nosotros vamos al estadio de Peñarol, han sido muy buenos en general, porque el otro día llegamos y nos fuimos sin ningún tipo de inconvenientes”.

Consultados acerca de si ven luz al final del túnel en este tema, los dos respondieron en forma afirmativa y Perchman agregó: “Tenemos que pensar que sí. Si no, no continuaríamos tratando de mejorar día a día en cada uno de nuestros clubes. Obviamente que sí”.

Trostchansky: “El fallo tuvo un componente político”

El delegado de Peñarol también se refirió al fallo que el miércoles comunicó la Comisión Disciplinaria de la AUF, que sancionó a los aurinegros con la quita de un punto, cuatro partidos a puertas cerradas y fuera del campeón del siglo y 150 UR de multa por los graves episodios de violencia que se registraron en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo.

“Creemos que fue un fallo desproporcionado, y que buscó ser ejemplarizante, como dicen ustedes, pero que quedó permeado por toda la presión mediática que hubo en los días previos desde diversos lugares y diversas personas. Y me refiero a que los incidentes que tuvimos en el CDS, luego los que sucedieron en el partido de Danubio (Torque por Copa AUF Uruguay) y eso fue generando una situación también de mayor preocupación sobre este tema con la Mutual de Futbolistas saliendo a marcar una posición de reclamo de sanciones más duras para quienes se veían metidos en este tipo de incidentes”, resumió.

Además, el delegado de Peñarol dijo claramente que “el fallo tuvo un componente político”.

Para ello explicó que buscaron las actuaciones de este mismo tribunal y que, para Peñarol, en situaciones de similar entidad o de mayor gravedad aplicó “sanciones más leves”.

Consultado Trostchansky acerca de si Peñarol apelará la decisión de la comisión disciplinaria, respondió: “Lo estamos evaluando. Ahora hay una tendencia a enfocarse en el campeonato”.