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Así avanza la recuperación de Manuel Ugarte a 77 días de la grave lesión que sufrió en su rodilla izquierda con la selección uruguaya en el Mundial 2026

El futbolista de Manchester United evoluciona de la rotura de ligamentos que sufrió en el partido ante España, en la despedida de los celestes del Mundial de FIFA; mirá el video

11 de septiembre de 2026 17:46 hs
Manuel Ugarte se recupera de una rotura de ligamentos cruzados en su pierna izquierda

Manuel Ugarte se recupera de una rotura de ligamentos cruzados en su pierna izquierda

El futbolista de la selección uruguaya, Manuel Ugarte, de Manchester United, avanza en su recuperación de la grave lesión que el 26 de junio pasado sufrió en su rodilla izquierda durante el Mundial 2026.

El jugador formado en Fénix se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y desde ese momento inició un largo proceso para volver a competir.

Este viernes su club publicó un video en el que se observa la forma en que trabaja en el gimnasio para comenzar a recuperar la forma en su pierna operadal:

Durante el partido entre Uruguay y España por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial, encuentro que marcaría la eliminación de los celestes, Ugarte se retiró lesionado y dos días después se confirmó la grave lesión de ligamentos.

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De los apartados en River Plate, Matías Viña es el único que no consiguió club, no lo citó Diego Forlán a la selección uruguaya, y puede sumar ocho meses sin jugar

A raíz de esta situación, el 15 de julio fue operado para reconstruir la zona dañada.

El 2 de agosto el mismo Ugarte mostró la forma en que avanzaba en el lento proceso de recuperación, caminando con muletas.

Su retorno a la competencia tendrá al menos ocho meses de puesta a punto antes de volver a jugar. Ese plazo se cumplirá en febrero del próximo año.

En este escenario, Ugarte se perderá los ocho partidos amistosos que la selección jugará entre este mes y marzo del año próximo en las fechas FIFA.

¿Quién paga el salario de Ugarte durante su recuperación?

Debido a que se lesionó jugando el Mundial 2026 con la selección uruguaya, su salario no lo deberá pagar el club inglés. Hasta su recuperación será responsabilidad de FIFA.

El reglamento de FIFA establece: "Los jugadores pueden recibir hasta US$ 7,5 millones por lesión, pagados diariamente durante un máximo de 365 días tras los primeros 28 días de baja. Los pagos se calculan únicamente sobre el salario fijo del jugador, excluyendo primas u otros pagos variables".

Por esa razón, Manchester United recibe aproximadamente US$ 18.200 diarios desde el 26 de julio, cuando se cumplieron los 28 días de la lesión como establece el reglamento.

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