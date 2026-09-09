De los apartados en River Plate, Matías Viña es el único que no consiguió club, no lo citó Diego Forlán a la selección uruguaya, y puede sumar ocho meses sin jugar

El convulsionado panorama del mercado de pases de River Plate argentino dejó un escenario atípico tras la depuración implementada por el ahora exdirector técnico del club, Eduardo "Chacho" Coudet. Aunque la lista inicial de marginados por la conducción técnica fue numerosa -y las versiones periodísticas fluctuaron entre siete y más de una docena de futbolistas relegados a entrenar de forma diferenciada en el predio de Cantilo-, todos lograron solucionar su salida a tiempo, salvo el uruguayo Matías Viña que corre riesgo de estar cuatro meses más sin jugar.

Con la reciente desvinculación de Fabricio Bustos, e l defensor uruguayo se convirtió en el único jugador de la nómina de apartados que no consiguió un nuevo club.

La situación contractual de Viña añade aún más complejidad al asunto. El lateral izquierdo se encuentra a préstamo en el conjunto de Núñez y la ficha pertenece a Flamengo.

Debido a que el contrato de Matías Viña expira recién el próximo 31 de diciembre, cualquier decisión sobre su futuro exige la aprobación del club brasileño.

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Ante el inminente cierre del libro de pases en Argentina y las principales ligas continentales, de no concretarse un pase de última hora, el futbolista quedará prácticamente colgado e inactivo durante casi cuatro meses más hasta volver a Río de Janeiro.

Además, hay que sumarle que desde que Eduardo Coudet lo separó del plantel principal de River Plate, no juega desde el pasado 16 de mayo, hace cuatro meses, salvo algún compromiso con la selección uruguaya en el Mundial 2026.

Este prolongado parate competitivo genera una fundada preocupación por el ritmo físico y futbolístico del profesional. La inactividad ya comenzó a pasarle factura en el ámbito de selecciones: la falta de minutos incidió para que no fuera convocado por Diego Forlán en la nómina de la selección uruguaya de cara a los compromisos de la presente fecha FIFA, encendiendo las alarmas sobre el futuro de su carrera a corto plazo.