Sebastián Cáceres pasó "ansiedad" y durmió "poco" por su pase de América a Celta, que se abrochó 4 horas antes del cierre del mercado; mirá su presentación

El internacional uruguayo Sebastián Cáceres aseguró este miércoles, durante su presentación como nuevo futbolista de Celta , de LaLiga EA Sports, la Primera División del fútbol español, que dar el salto al fútbol europeo era un deseo que tenía tras jugar las últimas seis temporadas en el fútbol mexicano.

“Matías Vecino , Néstor -Araujo- o el bético (Álvaro) Fidalgo, que es uno de mis mejores amigos, me hablaron muy bien del Celta. Jugar en Europa era algo que yo estaba buscando , así que teniendo esta oportunidad y con tantas buenas recomendaciones hizo que no me lo pensara. Creo que estoy en el lugar correcto”, indicó .

En rueda de prensa, el defensa central también confesó que “la idea” de juego de Claudio Giráldez fue otro de los motivos que le animaron a recalar en el conjunto español porque “el hecho de tener la tenencia de balón" es algo que él puede "mejorar mucho”.

Cáceres, no obstante, reconoció que las negociaciones “bastante complicadas” porque unos días sentía que la operación “fluía” y en otros “parecía que no”.

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“La última semana fue la que pasé más ansiedad porque tenía partido y jugaba durmiendo poco. No sé por qué, pero hablando con Marcos, con Claudio sentía que iba a salir a pesar de cómo estaba todo porque todos queríamos que saliera. Por una parte estaba tranquilo porque todos estábamos haciendo fuerza para que las cosas se dieran y al final se dio”, destacó.

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En este sentido, desveló que el último partido con el América de México lo disputó después de dormir “sólo cuatro horas” y “desenfocado” porque las negociaciones con el Celta no terminaban de fructificar.

“Cuando uno entra en la cancha tiene que cambiar ese chip y competir con todo sin escatimar ningún esfuerzo ni ninguna jugada. Todo pasa por el profesionalismo que tenga cada uno y por el respeto que le tenga al club al que pertenece”, respondió al ser cuestionado por cómo se lleva competir con un equipo del que deseas salir.

En su presentación revelaron que su traspaso se abrochó cuatro horas antes del cierre del período de pases.

Fernando Muslera y Sebastián Cáceres Foto: AFP

Aseguró que a nivel físico está “en plenas condiciones” porque llega con ritmo de competición, y apuntó que a partir de ahora necesitará “tiempo” para adaptarse a la idea de juego del equipo.

“Si confiaron en mí es porque creen que tengo el potencial y puedo hacerlo bien. Que todos me dieran la confianza ha sido muy importante para mí”, manifestó el uruguayo, que se definió como un futbolista “competitivo” que está acostumbrado “a defender en campo abierto”, y que estuvo de suplente, sin ingresar, en el pasado partido ante Getafe de este lunes.

Con base en EFE