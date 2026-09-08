¿Qué pasó en el reencuentro de Ignacio Ruglio y Evaristo González en el consejo directivo de Peñarol y qué fue de lo que más se charló?

El consejo directivo de Peñarol volvió a sesionar este martes luego de una semana muy caliente por declaraciones cruzadas entre el presidente Ignacio Ruglio y Evaristo González.

Peñarol perdió el domingo 30 de agosto contra Nacional en el Estadio Campeón del Siglo en un clásico que terminó con graves incidentes entre barras aurinegros y la Guardia Republicana.

El mismo domingo, el jefe de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo , dijo que se había encontrado una pieza construida por los barras de Peñarol , sobre la Tribuna Cataldi, y que en la misma se habían encontrado banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.

El martes posterior al clásico se llevó a cabo un extenso consejo directivo en el que se decidió contratar un investigador externo para analizar el hecho, indagar en el comportamiento hostil de la Policía y también investigar si algún dirigente de Peñarol tuvo responsabilidad en lo acontecido.

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Según se explicó a Referí, que la investigación alcance a los dirigentes se determinó para saber si Ruglio tuvo alguna responsabilidad en el episodio.

Ruglio participó escasos minutos de un consejo que duró cuatro horas porque estaba negociando con dirigentes una posible venta de Nahuel Herrera.

En ese mismo consejo y al otro día, en declaraciones a La Oral Mediodía, de Universal AM 970, Evaristo dijo que había ido al Campeón del Siglo y se encontró con que Ruglio había dado la orden de derribar la pieza encontrada por la Policía. Pero expresó que Ruglio dio la orden de tirar una pared equivocada y que derribó una parte original de la construcción del estadio.

Ruglio salió a los medios a contestarle a Evaristo al otro día, el jueves, dejando un aire amenazante en sus palabras, pero sin amenazar en forma concreta: "Cuando me tiene adelante nunca me dice nada de las cosas que después dice en los medios. ¿La piecita existe? Sí, existe, pero existe desde hace años, como existen en el Estadio Centenario, el Campeón del Siglo, el Parque Central, en donde hay 50 piecitas de esas. En la piecita no encontraron más nada que unas banderas, ni siquiera fuego artificiales, ni siquiera bengalas náuticas de esas que pueden matar a alguien. Quiere decir que es intrascendente. Y si un dirigente, que por suerte ya tiene el rechazo de todo Peñarol, porque parece que no fuera dirigente de Peñarol, no sale a defender a sus hinchas que desde que llegan al Campeón del Siglo reiteradamente reciben palos de la Policía, gases lacrimógenos por cualquier cosa en las cuatro tribunas y solo habla de una piecita en la que había 20 banderas totalmente intrascendentes, ni siquiera de caño grueso ya con lo que la gente le devuelve a ese dirigente, ni siquiera vale la pena que lo nombre".

Evaristo González Diego Battiste

"Si aparte tuviera los huevos de decírmelo adelante, pero no me lo dice cuando me tiene en frente porque tiene casi mi misma edad, unos poquitos años más, mide 1,90 metros y pesa 100 kilos, así que cuando me tenga ahí, que me lo diga, que Ruglio rompió evidencia o que no le cierra el pase de Barboza. Pero no lo hace, se queda callado cuando me ve y ojalá tenga ganas de decirme el martes porque obviamente ahí me estaría faltando el respeto y ahí hablaríamos en otro tono, pero no lo va a hacer. Va a ir ahí, calladito la boca como hace siempre. Es un dirigente que para Peñarol es nefasto, nefasto", agregó en una conferencia de prensa posterior a la presentación de Germán Pezzella.

¿Qué pasó este martes cuando se volvieron a ver las caras? "Nada de nada", dijo a Referí uno de los consejeros presentes.

"Del tema no se habló", expresó otro de los consejeros.

"No iba a pasar nada. Una cosa es salir a hablar a los medios y otra tocar esos temas en la interna frente a frente, era obvio que no iba a pasar nada", agregó la fuente consultada.

¿De qué se habló entonces en el consejo? Del fallo que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitirá este miércoles contra Peñarol por los graves incidentes que se generaron tras el clásico.

Ruglio, el encargado de seguridad de Peñarol, Carlos Correa, y el presidente de infraestructura, Diego Fernández, fueron el lunes a declarar a la audiencia tras la cual la Comisión se tomó el plazo máximo de 48 horas para entregar su veredicto.

"El peor escenario sería un cierre de cancha de tres partidos, multa y la pérdida de un punto, pero los delegados volvieron a decir que estiman que el fallo no va a alcanzar la quita de puntos", dijo a Referí otro consejero.