Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 9 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este miércoles 9 de setiembre una jornada con temperaturas mínimas de hasta 2 °C , máximas que alcanzarán los 21 °C y baja probabilidad de precipitaciones en varias zonas del país.

En Montevideo y el Área Metropolitana , la temperatura mínima será de 5 °C y la máxima llegará a los 17 °C .

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de neblinas . Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

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Para la tarde y la noche, Inumet espera cielo nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones escasas . Los vientos serán del noreste entre 10 y 20 km/h.

Cómo estará el tiempo en el este

En el este del país se registrarán las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de 2 °C y una máxima de 16 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector este entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos se mantendrán del sector este entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

El pronóstico para el oeste

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre los 5 °C y los 20 °C.

Para la mañana se espera cielo algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos serán del sector este entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y la noche aumentará la nubosidad y habrá baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos continuarán del sector este entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Hasta 21 °C en el norte

El norte del país tendrá la temperatura máxima más alta prevista para este miércoles: la mínima será de 6 °C y la máxima alcanzará los 21 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones escasas, además de neblinas. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán del este y sureste entre 10 y 30 km/h.