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"Buena noticia" y "señal de recuperación": nueva encuesta de Equipos afirma que evaluación de Orsi mejoró y detuvo "tendencia decreciente"

El presidente registró en agosto una desaprobación de 51%, una aprobación de 28% y juicios intermedios de 21%; la mejora se debe a movimientos en las valoraciones del electorado opositor

8 de septiembre de 2026 20:48 hs
Yamandú Orsi en marzo. Archivo

Yamandú Orsi en marzo. Archivo

Foto: Gastón Britos/FocoUy

La consultora Equipos presentó este martes una nueva encuesta de evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi, que pese a mantener un saldo negativo, detuvo la "tendencia decreciente" de las últimas mediciones y mostró en el último relevamiento "alguna señal de recuperación".

Los datos fueron presentados en Subrayado e indican que, para agosto de 2026, 51% desaprueba la gestión de Orsi, 28% la aprueba y 21% tiene juicios intermedios (no la aprueba ni la desaprueba). El saldo neto de agosto es de -23.

Si se compara con la medición anterior de esta misma empresa (de junio de este año), la desaprobación pasó de 53% a 51%, la aprobación de 26% a 28% y los juicios neutros de 20% a 21%.

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Aunque las variaciones están "dentro de los márgenes de error", Equipos consideró que es una "buena noticia para el gobierno" por el freno en la tendencia decreciente y las muestras de "alguna señal de recuperación".

Para la empresa, la gestión de Orsi ha atravesado tres etapas: una "luna de miel" de marzo a agosto de 2025, una segunda con juicios divididos entre octubre de 2025 y febrero de 2026, y una tercera con saldos negativos "relativamente estables" que van desde esa última fecha hasta ahora.

¿Qué explicó la mejora entre junio y agosto? Según Equipos, se debió a "cambios básicamente en el electorado opositor", ya que entre los frenteamplistas los juicios se mantuvieron.

Entre los opositores, en tanto, hubo "variaciones positivas leves" y mejoró "en algo" la aprobación y disminuyó la desaprobación.

Para agosto de 2026, entre quienes votaron a Orsi en el balotaje la desaprobación es de 31% (en junio era 29%), la aprobación de 46% (era 48%) y las valoraciones intermedias de 23% (estables respecto al mes anterior).

Entre los votantes de la fórmula Álvaro Delgado-Valeria Ripoll, en tanto, la desaprobación en agosto es de 75% (era 82% en junio), la aprobación de 10% (era 5%) y los juicios intermedios de 15% (era 13%).

Si se compara la evaluación de Orsi con la de otros presidentes, Equipos advierte que los resultados de agosto son "incluso inferiores a los que recibían (Jorge) Batlle en 2001 y (Tabaré) Vázquez en 2016, aunque mejores que los de (Luis Alberto) Lacalle Herrera en 1991 y (Julio María) Sanguinetti en 1996".

La encuesta se realizó entre el 11 y el 31 de agosto de forma presencial a un total de 710 personas. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

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