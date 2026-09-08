La Iglesia Católica convoca a una colecta nacional para financiar la visita del papa León XIV a Uruguay

La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) convocó a una colecta nacional para contribuir a financiar la visita del papa León XIV a Uruguay. La invitación fue comunicada a obispos, párrocos, administradores parroquiales y responsables de comunidades e instituciones religiosas y se realizará en todas las comunidades católicas del país el sábado 12 y domingo 13 de setiembre.

Uruguay será la primera escala de la gira, donde el papa permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida .

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En una carta circular, la CEU señaló que la visita del pontífice será "un acontecimiento de gran significado para la Iglesia y para todo el Uruguay" y llamó a los fieles a participar "con generosidad y de acuerdo con las posibilidades de cada uno". Según el documento, lo recaudado será destinado a cubrir gastos de organización, infraestructura, servicios, comunicación y otros aspectos necesarios para la realización de la visita.

La Iglesia pidió además que la carta sea leída en las celebraciones del 5 y 6 de setiembre para informar a los fieles sobre la colecta y que se vuelva a recordar durante las misas del 12 y 13, antes de la presentación de los dones.

Quienes quieran realizar aportes mediante depósito o transferencia podrán hacerlo a las cuentas de la Conferencia Episcopal del Uruguay en el Banco República (BROU). La organización dispuso una cuenta corriente en pesos uruguayos, número 001564485-00004, y otra en dólares estadounidenses, número 001564485-00005.

La CEU también indicó que lo recaudado por las parroquias deberá ser enviado a la Conferencia Episcopal únicamente mediante depósito o transferencia bancaria. Para consultas sobre la colecta se habilitó el correo [email protected].

En su mensaje, los obispos convocaron además a preparar la visita mediante la oración y expresaron su deseo de que la llegada de León XIV deje "abundantes frutos" tanto en la Iglesia como en la sociedad uruguaya: "Queremos recibir al Papa con alegría y ofrecer lo mejor de nosotros mismos", señalaron.