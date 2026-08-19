Obispos uruguayos recibirán mensajes para entregarle al papa León XIV antes de su visita a Uruguay

A falta de unos tres meses para la llegada del papa León XIV a Uruguay , los obispos uruguayos lanzaron una convocatoria para que personas de todo el país puedan enviarle mensajes al pontífice y contarle cómo ven a Uruguay y a los uruguayos .

Los aportes serán recopilados y sintetizados en un documento colectivo que buscará ofrecer al papa un retrato del país a partir de sus preocupaciones, esperanzas, valores, experiencias y realidades .

La iniciativa se desarrollará antes del viaje que realizarán los obispos uruguayos a Roma, previsto entre el 14 y el 18 de setiembre , cuando mantendrán un encuentro con León XIV.

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"Queremos aprovechar ese encuentro para acercarle la voz de nuestro país y ayudarlo a conocernos antes de su visita", señala la convocatoria.

Para eso se plantea una pregunta central a quienes quieran participar: "¿Qué le querés contar al papa sobre Uruguay y los uruguayos?"

¿Cómo enviarle un mensaje al papa León XIV?

Los interesados deberán completar un formulario con sus datos y escribir sus reflexiones. El plazo para hacerlo vence el 1° de setiembre a las 23:59 horas.

La convocatoria propone 20 áreas temáticas desde las cuales se puede elaborar el mensaje: infancia y adolescencia; juventud; familia; personas mayores; educación formal y no formal; trabajo y producción; sociedad civil organizada y voluntariado; política; deporte; arte y cultura; ciencia y academia; comunicación; discapacidad; salud; migración; privación de libertad; adicciones; catequistas y agentes pastorales; clero y vida religiosa; y ecumenismo y diálogo interreligioso.

Los niños también podrán participar mediante cartas que incluyan dibujos. En esos casos, el material deberá ser subido en formato PDF, con una extensión máxima de una carilla, y el formulario tendrá que ser completado por un adulto responsable.

Qué harán con los mensajes recibidos

Los aportes serán sintetizados en un único documento colectivo, mientras que las cartas individuales serán incorporadas como anexo.

Ese material será entregado a León XIV por la delegación de obispos uruguayos durante su estadía en Roma, entre el 14 y el 18 de setiembre, como paso previo a la visita del pontífice a Uruguay.

"Queremos que este texto de Uruguay reúna voces de distintas edades, lugares, experiencias y formas de pensar. Sumá tu voz al retrato de nuestro país", concluye la convocatoria.