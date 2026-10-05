Quién es Soledad Núñez, la intendenta electa de Asunción que derrotó al candidato colorado

Soledad Núñez Méndez , ingeniera civil de 43 años, fue electa intendenta de Asunción ( Paraguay ) en las elecciones municipales celebradas este domingo, tras derrotar al candidato colorado Camilo Pérez .

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Con el 99,92% de las mesas procesadas , Núñez obtuvo 133.325 votos, equivalentes al 47,78% , mientras que Pérez alcanzó 128.301 sufragios (45,98%). La diferencia entre ambos fue de 5.024 votos .

Su llegada a la Intendencia de la capital paraguaya representa un nuevo capítulo en una trayectoria que combina actividad social, gestión pública y política: fue ministra durante el gobierno de Horacio Cartes y candidata a vicepresidenta en las elecciones nacionales de 2023 .

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Núñez estudió en el colegio Santa Teresa de Jesús y se graduó como ingeniera civil en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) .

Soledad Núñez es la nueva intendenta de Asunción. Con el 99% de las mesas: Sole Núñez: 47,24% Camilo Pérez: 45,90% pic.twitter.com/w9DzhlYc5N

Según la información difundida durante su campaña, cursó una maestría en Gestión y Dirección Integrada de Proyectos de Construcción y Activos Inmobiliarios en la Universidad Politécnica de Madrid y otra en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford.

También realizó estudios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown y participó de un programa de liderazgo y políticas públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard.

Sus primeros pasos profesionales se remontan a 2007, cuando todavía era estudiante. Uno de sus primeros trabajos la llevó a instalarse durante casi un año en Arroyito y Horqueta, en el norte paraguayo, para supervisar obras sociales en una zona considerada de riesgo.

Antes de incorporarse a la función pública, coordinó el Programa Sembrando Oportunidades y dirigió Techo, organización dedicada a trabajar con familias en situación de vulnerabilidad.

En 2014 fue designada ministra de la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat (Senavitat), actual Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, durante la presidencia de Horacio Cartes.

De una candidatura presidencial a acompañar a Efraín Alegre

En mayo de 2022, Núñez lanzó su candidatura a la Presidencia de Paraguay. Sin embargo, meses después desistió de esa postulación para integrar como candidata a vicepresidenta la fórmula encabezada por Efraín Alegre, de la Concertación Nacional.

La fórmula opositora compitió en las elecciones de 2023, en las que se impuso el actual presidente paraguayo, Santiago Peña.

Un año después, Núñez comenzó a manejar públicamente la posibilidad de competir por la Intendencia de Asunción.

Finalmente, en junio de 2026, la alianza Juntos por Asunción oficializó su candidatura.

Una campaña contra las "mafias" de la Intendencia

Uno de los principales ejes de la campaña de Núñez fue su promesa de desarticular lo que definió como las mafias instaladas en la administración municipal.

Durante la campaña cuestionó a Camilo Pérez y sostuvo que su rival representaba la continuidad de una estructura que había convertido a la comuna en un botín.

Tras imponerse en las elecciones, Núñez prometió cuidar “hasta el último guaraní” de los recursos públicos y aseguró que quienes hayan cometido irregularidades deberán responder ante la Justicia.

También habló de una “gavilla de delincuentes” dentro de la Municipalidad, aunque no mencionó personas ni casos concretos.

El desafío de gobernar con una Junta de mayoría colorada

La victoria electoral no implica, sin embargo, que Núñez vaya a contar con mayoría política para desarrollar su programa.

La intendenta electa deberá gobernar Asunción con una Junta Municipal de mayoría colorada, mientras que la oposición tendrá una representación minoritaria.

Ese escenario obligará a la nueva administración a negociar acuerdos para sacar adelante buena parte de su agenda y será uno de los primeros desafíos políticos de Núñez una vez que asuma el gobierno de la capital paraguaya.

Quién es Bruno Defelippe, el esposo de Soledad Núñez

Núñez está casada con Bruno Defelippe, a quien conoció en 2008 cuando ambos participaban en Techo. Comenzaron su relación al año siguiente y se casaron el 29 de febrero de 2020. En enero de 2026 tuvieron a su hija, Ana.

Defelippe es empresario y está vinculado a diferentes iniciativas de emprendimiento e innovación. Según su perfil profesional, es CEO de Vistage Chile e integra directorios de esa organización en Brasil, Uruguay, Guatemala y Costa Rica.

También participó en la creación de diferentes proyectos y organizaciones en Paraguay, entre ellos Universidad Comunera, Koga Impact Lab, Sistema B Paraguay y la Asociación de Emprendedores del Paraguay.