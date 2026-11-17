La derrota del presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones de medio mandato complica la vida de sus aliados de derecha en América Latina , a la vez que somete a mayor escrutinio sus acciones en la región.

En su segundo mandato, Trump emprendió una campaña para atraer a América Latina a la órbita de Washington .

Su administración derrocó al líder de Venezuela , bombardeó supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe, apoyó a candidatos de derecha en comicios y utilizó aranceles como arma de presión .

Bessent exige un cambio drástico en Nvidia y cuestiona la exportación de chips a China

Cómo son las nuevas reglas con las que Trump busca impedir que China acceda de manera indirecta a tecnología de EEUU

Pero el bloque de aliados ideológicos de Trump enfrenta ahora un desafío .

En Colombia, el canciller Omar Bula se disculpó la semana pasada por una serie de publicaciones antiguas en redes sociales en las que atacaba a destacados demócratas estadounidenses y afirmó que dichos comentarios habían sido "inapropiados e irrespetuosos".

Una relación constructiva con ambos partidos es "esencial", añadió.

Fernando Cvitanic, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana en Bogotá, dijo que los gobiernos de Argentina y Colombia habían hecho una "apuesta muy riesgosa" al apoyar abiertamente al Partido Republicano.

De ahora en adelante, señaló, "las relaciones no serán tan fluidas como antes".

Cambio de guardia

Los analistas señalan que, cuando la mayoría demócrata preste juramento en enero, las políticas de Trump y sus alianzas serán objeto de un examen minucioso.

"Habrá más control, más llamado a rendición de cuentas", dijo Abelardo Rodríguez Sumano, investigador de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.

Michael Shifter, investigador principal del centro de estudios The Inter-American Dialogue en Washington, dijo a la AFP que la apuesta de Trump por líderes de derecha en América Latina comenzó a flaquear incluso antes de la debacle de medio mandato.

Desde Argentina hasta Perú, Colombia y Chile, estos líderes enfrentan una caída de su popularidad mientras luchan por cumplir sus promesas de combatir el estancamiento económico, la delincuencia y la corrupción.

Otro revés para el bloque conservador: el presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, frenó la tendencia regional con una sorpresiva victoria sobre el senador de derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre.

"Los resultados de las elecciones de medio mandato deberían ser un llamado de atención para los líderes de la región que se han alineado con Trump, pero no con Estados Unidos", afirmó Shifter.

Su "afinidad personal con Trump no bastará para mantener una relación productiva con Estados Unidos ni para defender sus intereses nacionales".

Los "detalles" con Venezuela

Dos políticas que probablemente estarán sometidas a especial escrutinio son las actividades de Trump en Venezuela y su coalición "Escudo de las Américas".

Desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro en enero, la administración Trump ha respaldado a la líder interina Delcy Rodríguez, quien se ha plegado a las exigencias de Washington y otorgado a Estados Unidos el control de gran parte de las vastas reservas petroleras del país.

Mariano de Alba, investigador asociado en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, dijo a la AFP que los demócratas querrán conocer "todos los detalles" de los acuerdos firmados con Venezuela.

La estrategia antidroga y militarizada de Trump también será seguramente objeto de investigación por parte de los demócratas.

Legisladores ya pidieron investigaciones formales sobre los ataques a supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que causaron la muerte de unas 235 personas, según un recuento de la AFP.

La administración Trump no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas, y organizaciones de derechos humanos advierten que los bombardeos podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales.

Voces más moderadas

También se plantean interrogantes sobre el Escudo de las Américas de Trump —con un logotipo al estilo Marvel—, que reúne a más de una docena de países, incluidos Argentina, Colombia, El Salvador y Ecuador, para combatir a los cárteles de la droga.

No forman parte las dos mayores economías de la región dirigidas por la izquierda, México y Brasil.

Brasil, que ha mantenido tensas relaciones diplomáticas con Washington bajo Trump, espera que la victoria demócrata refuerce las voces más moderadas dentro de su administración.

Esto podría representar una "oportunidad para una normalización pragmática" de los vínculos entre ambos países, indicó una fuente del gobierno brasileño bajo condición de anonimato.

AFP