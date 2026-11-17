Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en el kilómetro 70 de la Ruta 7, en el departamento de Canelones , dejó tres personas heridas, entre ellas una mujer de 80 años que sufrió politraumatismos graves. Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 18:15, cuando un camión que circulaba de sur a norte intentó adelantar a un ómnibus y chocó frontalmente contra una camioneta que transitaba en sentido contrario.

La camioneta era conducida por un hombre de 51 años , a quien se le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento y amnesia del episodio.

Su acompañante, un hombre de 42 años, sufrió el mismo diagnóstico, mientras que una segunda acompañante, de 80 años, presentó politraumatismos graves y fue trasladada a CAAMEPA de Pando .

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Por su parte, el ómnibus era conducido por un hombre de 33 años y transportaba a 17 pasajeros, quienes resultaron ilesos. El examen de alcoholemia al chofer también dio negativo, al igual que el practicado al conductor de la camioneta.

Como consecuencia del accidente, la mencionada carretera permaneció totalmente cortada durante varias horas. Policía Caminera dispuso desvíos en la intersección de las rutas 7 y 81 para quienes circulaban desde el sur, mientras que desde el norte el tránsito fue desviado en la ciudad de Tala. Finalmente, la circulación quedó totalmente restablecida a las 23:30, según confirmó Policía Caminera.