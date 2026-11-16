El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso , defendió este lunes la decisión de mantener para 2027 los valores de la patente de rodados para los vehículos a combustión y respondió a los cuestionamientos por no trasladar al impuesto la caída del valor de mercado de los autos usados.

"Tenemos que leer la realidad" , afirmó durante una conferencia de prensa en la sede del organismo, en la que argumentó que una rebaja mayor afectaría los "pocos recursos genuinos que tienen las intendencias del interior".

Enciso reconoció que el acuerdo alcanzado puede resultar "insuficiente" para quienes esperaban una reducción del tributo, pero sostuvo que fue el resultado posible de una negociación entre intendencias con distintas realidades y necesidades de recaudación.

"Congelar no es bajar, es subir sin que se note": las críticas de Sebastián Andújar a los intendentes por la patente de rodados 2027

" En un futuro hay que hacer concesiones, compensaciones, incentivos e ir a la baja mayor, pero ya del momento que no se ajustó es ver el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío como ven algunos ", señaló.

El jerarca explicó que los ingresos por patente están contemplados en los presupuestos quinquenales de los gobiernos departamentales. "Las proyecciones también de los recursos genuinos, de los pocos recursos genuinos que tienen las intendencias del interior fundamentalmente, están vinculadas al ingreso de la patente que están en nuestros presupuestos", afirmó. En ese sentido, sostuvo que esos ingresos "vuelven tangiblemente en obras, en desarrollo, en inversión, en carreteras, en calles, en rutas" y en iniciativas vinculadas a la seguridad vial.

Consultado sobre cuánto dejarán de recaudar las intendencias por no actualizar los valores, Enciso mencionó el caso de Canelones. Según indicó, el intendente Francisco Legnani estimó que ese departamento dejará de recaudar US$ 4,5 millones.

La conferencia se dio luego de que el diputado nacionalista Sebastián Andújar —entre otros actores políticos— cuestionara la decisión de mantener los valores de 2026. El legislador señaló que los vehículos usados perdieron valor de mercado, pero sus propietarios deberán pagar el mismo monto de patente. "Congelar no es bajar. Es subir sin que se note", escribió en su cuenta de X.

Actualización: los intendentes (todos) en tono de buena noticia dicen que "congelaron" los precios de la patente.

¿Esto es buena noticia? Noooo.

Bajaron los 0 KM , tu usado vale mucho menos que el año pasado y pagás lo mismo.

A quienes quieren subestimar ?

Congelar no es… https://t.co/iyjOqbhaA6 — Sebastián Andújar (@Sebandujar) November 16, 2026

Ante estas críticas, Enciso defendió "las autonomías departamentales" para definir el tributo y cuestionó el planteo de Andújar. En particular, recordó que dos ediles de su partido en Canelones votaron un fideicomiso para la administración departamental que tiene al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) como respaldo.

"En las redes hay comentarios que pueden ser favorables, otros más críticos y algunos incalificables. Pero, hasta que no cambie la Constitución, el tema de las patentes es resorte de cada gobierno departamental, en el marco de sus respectivas autonomías. El legislador de Canelones obviamente tiene que saber —y lo sabe muy bien— que los dos ediles de su sector en ese departamento le votaron un fideicomiso al gobierno actual. ¿Y cuál era el respaldo de ese fideicomiso? El Sucive. Entonces, en algún momento nos olvidamos del tributo final, que es la patente, y en otro salimos demagógicamente a criticar que no la bajamos. Pero, ¿cómo se financian entonces todas las obras que votaron en Canelones y en muchos otros departamentos, incluido el mío? Obviamente hay un respaldo nacional de un sistema como el Sucive, que genera la previsibilidad para realizar muchas obras destinadas a la gente. Así que me parece que, en este caso, el primer círculo concéntrico donde debería enfocarse o generar opiniones es en su propio departamento", respondió Enciso.

Los aforos bajaron entre 5% y 6%

Durante la conferencia, el director de Asuntos Vehiculares, César García, reconoció que la tabla de aforos registró una caída promedio de entre 5% y 6% entre 2025 y 2026. Sin embargo, explicó que el Congreso de Intendentes resolvió mantener los valores del año anterior y no incorporar el ajuste por inflación que habitualmente se aplica en algunas categorías.

"Lo que hizo el Congreso de Intendentes al mantener la tabla de aforos del año pasado es no cargarle el IPC. Si lo hubiese cargado el IPC, los márgenes podrían ser superiores incluso", sostuvo.

Consultado sobre si se había considerado una reducción de la patente, aseguró que durante la negociación se analizaron distintas posibilidades: "Te invito a que hagamos una reunión y te doy las 25 planillas que se discutieron viendo todas las hipótesis", respondió. "Cada persona que venía tenía una idea diferente de cómo poder encontrar la solución para no transferirle a nadie el peso tributario. Pero el peso tributario existe", agregó.

El jerarca también defendió el uso de los valores de Autodata para establecer las referencias de los vehículos. Explicó que la empresa asesora tanto al Sucive como a las aseguradoras y que utiliza una misma tabla de aforos para ambas actividades, pese a que sus intereses respecto al valor de los autos son contrapuestos.

García distinguió esos valores de referencia del precio al que efectivamente se concreta una compraventa: "Si hoy vas a vender, mirás tu auto en Autodata y tenés un precio; después, en el mercado real, el valor es otro porque no se está vendiendo"", señaló.

Sobre la posibilidad de revisar el sistema, adelantó que durante 2027 se trabajará en nuevas alternativas y que, si fuera necesario adoptar medidas antes, "se buscarían los mecanismos para hacerlo".

Las nuevas franjas para los vehículos eléctricos

Por otra parte, la secretaria ejecutiva del Congreso de Intendentes, Macarena Rubio, explicó los criterios utilizados para establecer las nuevas franjas para los vehículos eléctricos 0 km. La resolución establece un régimen de transición según el valor de mercado de cada vehículo, sin IVA.

Los eléctricos de hasta US$ 19.000 mantendrán la tasa de 3%. Para los que superen ese monto y lleguen hasta US$ 25.000 se aplicará una alícuota de 4%, mientras que los que cuesten más de US$ 25.000 pasarán a tributar 5%, el mismo porcentaje que los vehículos nuevos a combustión.

Rubio explicó que las políticas de promoción de los vehículos eléctricos, impulsadas tanto por el gobierno nacional como por los departamentales, tuvieron "buenos frutos" y que ahora se entendió necesario comenzar a reducir las exoneraciones. Enciso, por su parte, señaló que el ingreso de miles de vehículos eléctricos modificó las condiciones del mercado automotor, especialmente en el área metropolitana, y repercutió también en el segmento de los usados a combustión.

"Es una nueva realidad", afirmó el intendente de Florida, y explicó que se trata de un fenómeno vinculado a la "oferta y demanda" que ha sido "removedor" para el mercado automotor. También señaló que la transformación plantea desafíos en materia de infraestructura y energía, ya que los puntos de carga son "archi insuficientes en muchos lados del país".

Por su parte, Rubio destacó que el acuerdo buscó evitar una nueva "guerra de patentes" entre departamentos por la tributación de los vehículos y dar estabilidad en un escenario de incertidumbre sobre la evolución del mercado automotor: "Fue la mejor solución que se pudo encontrar dentro de las diferentes posiciones y situaciones, siempre preservando eso de no volver hacia atrás en una guerra de patentes", afirmó.

La jerarca agregó que las intendencias deberán analizar a futuro qué variables utilizar para determinar el impuesto, aunque remarcó que la patente constituye un "recurso genuino de las intendencias" que debe mantenerse "en un equilibrio dentro de los presupuestos de los gobiernos departamentales".