¿Te arrepentís de tu voto en las elecciones de 2024? La nueva encuesta de El Observador que podés responder y participar por pasajes

¿Volverías a votar por el mismo partido que elegiste en octubre de 2024? ¿Y si se repitiera el balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado? ¿Cambió tu percepción sobre aquella decisión electoral después de casi dos años? La nueva encuesta de El Observador y académicos de la Universidad de la República busca conocer qué sienten hoy los uruguayos respecto a su voto y cómo se posicionan frente al escenario político que se abre rumbo a 2029.

La propuesta incluye preguntas que no suelen ocupar un lugar central en las mediciones tradicionales de opinión pública: el arrepentimiento electoral , la posibilidad de cambiar de partido, las razones que podrían modificar una decisión de voto y las expectativas sobre las próximas elecciones nacionales.

El cuestionario también aborda otros asuntos que atraviesan la discusión política actual: la influencia de Estados Unidos y China sobre Uruguay, los riesgos de la inteligencia artificial en las campañas electorales, la posibilidad de injerencias extranjeras en los comicios y la tensión entre mejorar la economía y la seguridad o respetar estrictamente las reglas democráticas.

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La encuesta se puede completar de forma anónima en este enlace . Quienes participen también podrán concursar por pasajes a Buenos Aires.

¿Los uruguayos se arrepienten de su voto?

Las encuestadoras tradicionales suelen concentrar buena parte de sus mediciones en la aprobación de la gestión del gobierno, la evaluación del presidente y la intención de voto. Una de sus principales fortalezas es, precisamente, contar con series históricas que permiten comparar cómo evolucionan esas percepciones a lo largo del tiempo. Cómo se va dibujando la famosa “U” de la aprobación.

Este proyecto periodístico y académico (de El Observador junto a la UMAD y el docente en Estadística Juan Pablo Ferreira) busca complementar ese trabajo desde otro lugar. En lugar de replicar las preguntas habituales de las consultoras, propone formularios distintos, que permitan indagar en opiniones, percepciones y dilemas que no siempre aparecen en las mediciones convencionales.

En esta oportunidad, una de las preguntas centrales apunta directamente a la relación de los votantes con su decisión electoral. Se consulta si están muy satisfechos, algo satisfechos, indiferentes o arrepentidos del voto que emitieron en octubre de 2024. La misma pregunta se repite para el balotaje de noviembre de ese año.

Pero el cuestionario va un paso más allá: plantea un escenario hipotético en el que las elecciones nacionales se repitieran la próxima semana, con los mismos partidos, y pregunta por cuál votaría cada participante. También propone repetir el balotaje entre las fórmulas de Yamandú Orsi y Carolina Cosse y la de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll.

¿Querés participar y contar si cambió tu decisión desde las elecciones de 2024? Podés responder la encuesta aquí y participar por pasajes a Buenos Aires.

Cómo se imaginan los uruguayos las elecciones de 2029

La encuesta también pone la mirada en el próximo ciclo electoral. A tres años de las elecciones nacionales de 2029, pregunta si los ciudadanos ya tienen definido su voto por el Frente Amplio, por algún partido de la Coalición Republicana o por una tercera vía, o si todavía mantienen una decisión abierta.

Además, busca identificar qué factores podrían hacer cambiar o terminar de definir esa preferencia. Entre las opciones aparecen los candidatos que presente cada partido, la satisfacción con el gobierno y la oposición, las promesas electorales, eventuales escándalos de corrupción, la situación económica personal y la seguridad pública.

La pregunta también contempla a quienes consideran que nada los haría cambiar de voto porque su decisión es partidaria y definitiva.

Inteligencia artificial, Estados Unidos y China: otros temas del cuestionario

Más allá de las preferencias electorales, el formulario incorpora preguntas sobre algunos fenómenos que pueden incidir en la política uruguaya y en el debate público de los próximos años.

Uno de ellos es la inteligencia artificial. Se consulta cuánta preocupación genera la posibilidad de que herramientas como los videos falsos o la manipulación de imágenes afecten el resultado de futuras elecciones. También se pregunta si Uruguay es vulnerable a eventuales interferencias de potencias extranjeras mediante redes sociales, financiamiento o hackeos.

Otro bloque apunta a la forma en que las personas se informan sobre política y al papel de los algoritmos de las redes sociales: si muestran principalmente opiniones con las que el usuario ya está de acuerdo, si ofrecen una mezcla de puntos de vista o si exponen sobre todo posiciones contrarias.

El cuestionario también indaga en la percepción sobre la influencia de Estados Unidos y China. Para cada potencia se pregunta por separado qué impacto se considera que tiene sobre la economía y sobre la política uruguaya, con opciones que van desde una valoración muy positiva hasta una muy negativa.

A su vez, se propone una pregunta sobre la disputa ideológica a escala mundial. Los participantes deben señalar si se sienten más identificados con los movimientos progresistas, con los conservadores o de nueva derecha, con una combinación de ambos o con ninguno.

Por último, se plantea un dilema sobre el futuro del país: qué preferirían los encuestados entre un gobierno que mejore significativamente la economía y la seguridad, aunque para hacerlo deba saltearse algunas reglas democráticas o constitucionales, y otro que respete estrictamente esas reglas, aunque los avances económicos y en seguridad sean lentos.

El formulario termina con una pregunta sobre las expectativas generacionales: si los jóvenes y niños de hoy vivirán mejor, igual o peor que la generación actual.

La participación de los lectores es clave para este proyecto. La encuesta es anónima, el correo electrónico no queda asociado a las respuestas (es solo para el sorteo de los pasajes), y se completa en este enlace.