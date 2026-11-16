La Iglesia crea la "Beca León XIV" con el excedente de la gira papal; los entretelones de una visita que desafió protocolos

La decisión de crear la "Beca León XIV" surgió durante la asamblea plenaria ordinaria que los obispos mantuvieron entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre en la Casa Buen Pastor de Florida. La reunión de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) que se realiza todos los años en torno a la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, estuvo esta vez teñida de la emoción y la alegría de la reciente visita al país del papa León XIV .

Tras recibir en Florida al equipo de finanzas, los obispos conocieron de primera mano los números: la visita del papa a Uruguay costó aproximadamente US$ 2,7 millones , de los cuales la vigilia en el Estadio Centenario concentró la mayor inversión (unos US$ 660.000). Además, les informaron que con la venta de la mitad de las rifas, más otras donaciones de particulares y empresas, habían logrado cubrir ese monto y tener un saldo a favor.

Como consecuencia, los obispos consultados por El Observador, coincidieron en relatar el destino que darán a ese dinero: 50% para las becas educativas que se destinarán a estudiantes de barrios con dificultades y se tratará de que no sea por un año sino por tres; 25% para el Centro de Promoción por la Dignidad Humana (Ceprodhi) que trabaja con madres solas, mujeres embarazadas y niños en riesgo en busca de que generen ingresos propios de manera rápida para lograr autonomía familiar; y el restante 25% para el programa de inserción de liberados de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), destinado a exreclusos a quienes se les ayuda a conseguir empleo.

Sturla le dio a León XIV la carta escrita por un uruguayo que denunció abusos en una parroquia de San José y abandono en un seminario extranjero

“No es un dato menor saber que llegamos a cubrir los gastos. En Roma nos contaron que en algún país que el papa había visitado, y no precisamente un país pobre, les quedó una deuda que terminaron de pagar diez años después”, confesó a El Observador el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant, al dimensionar el alivio que generó el balance. Luego se conocerán los resultados específicos en una auditoría independiente que se realizará.

Para engrosar esos tres fondos solidarios, los obispos exhortaron a la población a seguir comprando los números de la rifa oficial que aún permanecen disponibles hasta el 8 de diciembre, día en que se sortearán los premios.

En paralelo, la CEU divulgó un mensaje titulado “Les anuncio una gran alegría”, en el que calificaron las jornadas como “una experiencia del Cielo en la tierra”. En el texto, los obispos destacaron la consagración del país a la Virgen de los Treinta y Tres —a quien el papa entregó la Rosa de Oro— y agradecieron el despliegue del presidente de la República, la Cancillería, las intendencias involucradas y las fuerzas de seguridad.

Bauer contó que guarda en el Arzobispado de Florida la Rosa de Oro junto con el cáliz, la patena, la casulla y la medalla conmemorativa de la misa. Lejos de quedar encerrados en una vitrina, el obispo adelantó que el cáliz volverá a utilizarse en alguna ocasión festiva para mantener vivo el histórico paso del papa por Uruguay.

La Rosa de Oro es un regalo pontificio de antigua tradición que los papas hacen a iglesias de peregrinación mariana como devoción, en este caso, a la Virgen de los Treinta y Tres

Para el obispo de Florida, las palabras del mandatario —quien afirmó que “Uruguay ya no será el mismo”— animan a superar “trincheras para construir juntos” y dejar atrás la polarización.

En el caso de Arturo Fajardo, obispo de Salto (que también abarca Paysandú, Artigas y Río Negro) destacó que, además de la comunidad cristiana, hubo una gran colaboración de las intendencias y del gobierno, lo que permitió tender lazos y conocer a personas con las que habitualmente no tenían trato, pertenecientes a las intendencias, las fuerzas de seguridad y el Ejército.

La bendición de “contrabando” en Juanicó y el postre rogel en Florida

El cónclave episcopal fue un momento para repasar la trastienda de una visita armada en apenas tres meses, marcada por operativos de seguridad inéditos y gestos fuera de libreto, más allá de todo lo que se vio en vivo y en directo o a través de la TV o las redes.

Uno de los episodios fuera de protocolo ocurrió en la parroquia Santa Teresita de Juanicó. En la parada en Canelones —que surgió por iniciativa del nuncio apostólico— aguardaba a León XIV una imagen de madera de tamaño natural de San Isidro Labrador, tallada por una vecina del departamento para la tradicional Fiesta de la Chacra de este año.

Días antes, ante un pronóstico de lluvias generalizadas que amenazaba con suspender el evento rural, los chacreros le habían rezado intensamente al santo. Además, ese día decidieron sacar la talla en procesión tirada por bueyes por el campo de San Jacinto, donde realizan la celebración. Según le relataron los organizadores al obispo, el predio de la fiesta fue el único punto del departamento donde no cayó una gota ese día.

Procesión con San Isidro en San Jacinto para pedirle que no lloviera en el Día de la Chacra

Bodeant contó a El Observador que a raíz de lo que consideraron un milagro del santo, le pidieron por carta que el papa bendijera la imagen. En esa carta le decían que "la comunidad inmensa de creyentes ligados al campo ha visto en esta imagen una oportunidad de conectar con la religión" ya que lo consideraban "un mensaje extraordinario de esperanza y escucha, un reconocimiento de existencia hacia la comunidad y una oportunidad para la Iglesia de conectar la institucionalidad con las comunidades".

Bodeant pensó que si seguía el trámite formal, dado la escasez de tiempo y lo que implica hacer una bendición solemne (el papa tendría que revestirse especialmente y leerse la consagración) le dirían que no, por lo que optó por el atajo: cuando León XIV se incorporó tras rezar en silencio frente al sagrario, el obispo le acercó la imagen y le pidió en voz baja que hiciera la señal de la cruz. El pontífice accedió sin dudar.

“En la historia de la Biblia hay muchas bendiciones ‘robadas’. Acá no se la robamos, pero la metimos de contrabando”, bromeó Bodeant.

No fue la única vez que León XIV esquivó el rigor del protocolo. El obispo salteño —quien destacó y le agradeció el esfuerzo físico del pontífice tras haber atravesado una cirugía por un tumor—, contó que los encargados de seguridad habían negado la posibilidad de que un grupo de sacerdotes saludara al papa en el litoral. Fajardo le comentó la inquietud durante el trayecto en auto desde el aeropuerto sanducero a la misa y recibió un “sí, no hay problema”. Horas más tarde, fue el propio León XIV quien buscó al obispo entre la multitud para preguntarle dónde estaban los curas que querían saludarlo.

Los obispos también se refirieron al asado que compartieron con el papa en Florida, luego de la misa en la Plaza Asamblea, poco antes de que León XIV dejara Uruguay y cruzara a Argentina. El presidente de la CEU y obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, contó que los obispos querían tener un momento con el papa y cuando plantearon la posibilidad del asado les dijeron que sí. Tróccoli quedó sentado casi frente al pontífice y dijo que es tímido pero cuando se le da conversación "entra en charla”. También contó que le gustó mucho el postre, que era una torta rogel. "Yo pensé que iba a dejar, porque quién no conoce el dulcede leche puede resultarle muy dulce pero se lo comió todo”.

El presidente de la CEU afirmó que los obispos le regalaron un tríptico que representa los momentos fundamentales de la historia de Virgen de los Treinta y Tres en Florida: cuando el indio Antonio Díaz donó una parcela de tierra para levantar la ermita, los Treinta y Tres Orientales rezando ante la Virgen y la coronación pontificia concedida por el Papa Juan XXIII en la Piedra Alta y su proclamación como patrona de la patria. Dijo que al Santo Padre le gustó y la agradeció.

Quirófanos en reserva, un auto fantasma y los regalos que quedaron en el país

Detrás de esa cercanía hubo un engranaje logístico muy meticuloso que contó con la experiencia vaticana y la expertice de las autoridades de seguridad locales. Luego, se sumó el trabajo de más de 3.000 voluntarios que se presentaron para trabajar en la organización.

Aun así, las exigencias de seguridad incluyeron medidas extremas: se mantuvieron bloqueados y en alerta permanente los quirófanos y centros de tratamiento intensivo de los hospitales Policial y Militar ante una eventual emergencia sanitaria o un atentado. Por otra parte la caravana papal circuló escoltada por una ambulancia y un automóvil de reserva completamente vacío —con un chofer designado en soledad durante toda la gira— listo para suplir cualquier desperfecto mecánico.

Por otra parte cada escenario donde estaría el papa, incluida la capilla de Juanicó, era revisado previamente por estrictos controles antibombas del Ejército y la Policía.

La meta: "Capitalizar" la visita del papa

Consultado sobre qué esperar que deje la visita del papa al país, el cardenal Sturla dijo que "cada persona es libre de decidir cómo aprovechar la visita", pero que espera que "la remoción espiritual vivida ayude a muchos a encontrarse con Cristo y a hallar alegría y sentido de la vida, manteniendo siempre las puertas de la Iglesia abiertas para quienes deseen acercarse".

El arzobispo contó que si bien recién pasó una semana, recibió llamadas de tres o cuatro párrocos que le contaron que se ha acercado gente adulta a las parroquias para pedir recibir el bautismo, la comunión y la confirmación. Sturla señaló que este acercamiento le resulta muy interesante y que, de algún modo, responde a una tendencia en el número de adultos que se acercan a la fe que ya se venía dando en Montevideo desde hace unos dos años.

Relató que está viendo un acercamiento a la fe "más desde lo intelectual" que lleva a concluir que "la fe es la verdad". Puso el ejemplo de que este fin de semana celebró confirmaciones en la parroquia armenia católica del Prado en la que se confirmaron 17 adultos, entre ellos cuatro matrimonios (algunos de treinta y tantos años y otros que ya convivían y se casaron al acercarse a la Iglesia, tomando luego la primera comunión).

Bauer, en tanto, expresó el anhelo de que la experiencia no quede simplemente en un evento aislado, sino que revitalice la fe y la esperanza en muchos, fomentando espacios de escucha y de compartir.

Fajardo sostuvo que en una sociedad con crisis de sentido y altos índices de suicidio, la fe ayuda a mirar el futuro con esperanza y a descubrir que la vida vale la pena a través del amor y la atención a los más excluidos. Enfatizó que el "post visita" requiere desarrollar procesos sostenidos en el tiempo para que el paso del Papa no quede en un simple "fogonazo" que se apague por falta de seguimiento.

Por último, Tróccoli dijo que el objetivo principal es "capitalizar" el entusiasmo dejado por el Papa y continuar con lo sembrado, especialmente para recibir a quienes tuvieron una experiencia previa en la Iglesia y ahora quieren volver a acercarse. Como acción concreta, anunció que la CEU elaborará una publicación y organizará una catequesis con los mensajes de León XIV para que lleguen a todos y se sigan trabajando en las comunidades.